Дрыгает ногой и имеет фиолетовые руки: появились новые слухи о болезни Путина

СМИ заметили, что российский диктатор хватался рукой за подлокотник на стуле.
Российского диктатора Владимира Путина окутали слухи о серьезной болезни. Недавно странные симптомы у него были замечены во время встречи Путина с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщает Express.
Президенты РФ и Кубы сидели напротив друг друга. В какой-то момент Путин схватился за подлокотник и начал странно дрыгать ногой. Тогда его рука начала приобретать фиолетовый оттенок.
"На кадрах видно, как Путин неудобно двигает ногами, а его рука становится фиолетовой, когда он сжимает подлокотник кресла", - написали в СМИ.
Что известно о болезнях Путина
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.
Серьезную болезнь Путина подтвердил и глава Главного управления разведки Украины. По словам Буданова, у российского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых - это рак. Кроме того, глава ГУР сообщил, что в РФ уже готовится смена политического руководства.
К слову, кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.
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