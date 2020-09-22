Экс-вице-премьер РФ сказал, собирается ли Путин расставаться с властью

Владимир Путин не собирается расставаться с властью, поделился Альфред Кох / Reuters

Бывший российский вице-премьер-министр Альфред Кох считает, что президент РФ Владимир Путин совершенно не собирается расставаться с властью.

Глава РФ не будет разрешать свободные выборы, в которых могли бы участвовать оппозиционеры Алексей Навальный и Михаил Ходорковский, поделился прогнозом бывший чиновник во время интервью журналистке Алесе Бацман, сообщает Гордон.

По мнению Коха, пока у президента будет возможность не допускать демократизации государства, она не будет допущена.

"Понятно совершенно точно, ...по тому, как он ведет себя в последнее время, он совершенно не собирается расставаться с властью, а уж тем более – разрешать какие-то свободные выборы, в которых могли бы участвовать Ходорковский и Навальный…", – заявил экс-вице-премьер.

Бывший чиновник полагает, что для России объективно избавление от Путина было бы очень полезным.