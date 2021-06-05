Эксперт объяснил, как Лукашенко будет использовать Протасевича

Заявления Протасевича не спасут псевдопрезидента от ненависти, сказал руководитель политических программ Украинского института будущего.
Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко полагает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет по полной использовать задержанного основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta и блогера Романа Протасевича, чтобы сбить волну протестов.
Вряд ли Лукашенко очень сильно сможет улучшить свое положение благодаря Протасевичу – те, кто его ненавидел, свое отношение не изменят, рассказал эксперт Главреду.
По мнению собеседника, слова Протасевича во время большого интервью создают выгодный контекст для незаконного лидера Беларуси – он может позволить пытаться манипулировать гражданами и вести игру с Западом.
"…естественно, Лукашенко будет использовать его "по полной" для того, чтобы сбить протестную волну. Собственно, она уже сбита, так как он подавил протесты и устоял, несмотря на то, что в августе еще казалось, что он рухнет…", – отметил эксперт.
Напомним, в начале июня Роман Протасевич якобы добровольно дал большое интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ. Блогер сказал, что уважает Александра Лукашенко, а оппозицию Беларуси спонсирует Запад.
Примечательно, что в конце интервью блогер расплакался. Журналист Юрий Бутусов утверждал, что на руках Протасевича были следы пыток.
Справка. В начале августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По официальным данным, Александр Лукашенко якобы побеждал с огромным отрывом. С результатами выборов были не согласны оппозиционные силы и их сторонники.
Начались массовые акции протеста. Силовики применили силу к участникам мирных акций протестов. СМИ узнали о большом количестве пострадавших, появилась информация о жертвах.
Выборы в Беларуси 2020 не признали ряд государств Запада.
Основанный Романом Протасевичем Telegram-канал Nexta публиковал сведения о действиях оппозиции, ее сторонников, а также о незаконных шагах Лукашенко и его пособников. Позже Протасевич был вынужден покинуть Беларусь, его начали разыскивать.
В конце мая самолет, на борту которого находился блогер, совершил вынужденную посадку в Минске. Протасевича и его девушку задержали силовики.
Потом он признал свою вину в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок – это ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси. За такое правонарушение суд может дать до трех лет лишения свободы.