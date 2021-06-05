Эксперт объяснил, как Лукашенко будет использовать Протасевича

Александр Лукашенко может использовать слова Романа Протасевича для игры с западными странами, считает эксперт / Скриншот

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко полагает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет по полной использовать задержанного основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta и блогера Романа Протасевича, чтобы сбить волну протестов.

Вряд ли Лукашенко очень сильно сможет улучшить свое положение благодаря Протасевичу – те, кто его ненавидел, свое отношение не изменят, рассказал эксперт Главреду.

По мнению собеседника, слова Протасевича во время большого интервью создают выгодный контекст для незаконного лидера Беларуси – он может позволить пытаться манипулировать гражданами и вести игру с Западом.

"…естественно, Лукашенко будет использовать его "по полной" для того, чтобы сбить протестную волну. Собственно, она уже сбита, так как он подавил протесты и устоял, несмотря на то, что в августе еще казалось, что он рухнет…", – отметил эксперт.

Напомним, в начале июня Роман Протасевич якобы добровольно дал большое интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ. Блогер сказал, что уважает Александра Лукашенко, а оппозицию Беларуси спонсирует Запад.

Примечательно, что в конце интервью блогер расплакался. Журналист Юрий Бутусов утверждал, что на руках Протасевича были следы пыток.

Справка. В начале августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По официальным данным, Александр Лукашенко якобы побеждал с огромным отрывом. С результатами выборов были не согласны оппозиционные силы и их сторонники.

Начались массовые акции протеста. Силовики применили силу к участникам мирных акций протестов. СМИ узнали о большом количестве пострадавших, появилась информация о жертвах.

Выборы в Беларуси 2020 не признали ряд государств Запада.

Основанный Романом Протасевичем Telegram-канал Nexta публиковал сведения о действиях оппозиции, ее сторонников, а также о незаконных шагах Лукашенко и его пособников. Позже Протасевич был вынужден покинуть Беларусь, его начали разыскивать.

В конце мая самолет, на борту которого находился блогер, совершил вынужденную посадку в Минске. Протасевича и его девушку задержали силовики.

Потом он признал свою вину в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок – это ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси. За такое правонарушение суд может дать до трех лет лишения свободы.