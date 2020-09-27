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Эксперт объяснил опасность переизбрания Трампа для Украины

27 сентября 2020, 03:05

Трамп во время второго президентского срока способен проводить политику "без тормозов", считает Александр Потехин.

Трамп
Трамп положительно относится к России - эксперт / Reuters

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США может стать опасным для Украины. Несмотря на жесткую политику Вашингтона против России, он по-прежнему позитивно относится к Владимиру Путину и Кремлю.

Об этом заявил дипломат Александр Потехин в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в ходе своей новой президентской каденции Дональд Трамп сможет проводить более свободную политику. Он уже не будет так прислушиваться к специалистам в области внешнеполитической деятельности.

"Трамп во время первого срока был ограничен хотя бы тем, что ему нужно было переизбираться. Трамп №2 не будет иметь этих тормозов. Он вынужден прислушиваться к профессионалам в сфере внешней политики, европейской политики", - считает Потехин.

Впрочем, аналитик добавил, что в США очень эффективно работает государственная система, поэтому Трамп не сможет единолично диктовать американский политический курс исходя из собственных усмотрений.Читайте такжеУ Путина боятся поражения Трампа и готовятся к новому конфликту с США – Bloomberg

"Совсем без тормозов он остаться не может, американская политическая система очень удачно создана. Но у него очень странное отношение к России и Путину, с симпатией, хотя США и предпринимают шаги, которые противоречат интересам Москвы", - подчеркнул эксперт.

  • Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Ключевые кандидаты избирательной гонки – "демократ" Джо Байден и действующий президент, "республиканец" Дональд Трамп.
  • Ранее Трамп заявил, что он не намерен мирно передавать власть Демократической партии. Глава государства уверяет, что выборы он проиграть не сможет.
  • По мнению Трампа, он проиграет только в том случае, если "демократы" пойдут на различные махинации и ухищрения в рамках президентского избирательного процесса.

Выборы президента США-2020 Дональд Трамп новости Украины
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