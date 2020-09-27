Эксперт объяснил опасность переизбрания Трампа для Украины

Трамп положительно относится к России - эксперт / Reuters

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США может стать опасным для Украины. Несмотря на жесткую политику Вашингтона против России, он по-прежнему позитивно относится к Владимиру Путину и Кремлю.

Об этом заявил дипломат Александр Потехин в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в ходе своей новой президентской каденции Дональд Трамп сможет проводить более свободную политику. Он уже не будет так прислушиваться к специалистам в области внешнеполитической деятельности.

"Трамп во время первого срока был ограничен хотя бы тем, что ему нужно было переизбираться. Трамп №2 не будет иметь этих тормозов. Он вынужден прислушиваться к профессионалам в сфере внешней политики, европейской политики", - считает Потехин.

Впрочем, аналитик добавил, что в США очень эффективно работает государственная система, поэтому Трамп не сможет единолично диктовать американский политический курс исходя из собственных усмотрений.Читайте такжеУ Путина боятся поражения Трампа и готовятся к новому конфликту с США – Bloomberg

"Совсем без тормозов он остаться не может, американская политическая система очень удачно создана. Но у него очень странное отношение к России и Путину, с симпатией, хотя США и предпринимают шаги, которые противоречат интересам Москвы", - подчеркнул эксперт.