Эксперт объяснил опасность переизбрания Трампа для Украины

Трамп во время второго президентского срока способен проводить политику "без тормозов", считает Александр Потехин.
Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США может стать опасным для Украины. Несмотря на жесткую политику Вашингтона против России, он по-прежнему позитивно относится к Владимиру Путину и Кремлю.
Об этом заявил дипломат Александр Потехин в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, в ходе своей новой президентской каденции Дональд Трамп сможет проводить более свободную политику. Он уже не будет так прислушиваться к специалистам в области внешнеполитической деятельности.
"Трамп во время первого срока был ограничен хотя бы тем, что ему нужно было переизбираться. Трамп №2 не будет иметь этих тормозов. Он вынужден прислушиваться к профессионалам в сфере внешней политики, европейской политики", - считает Потехин.
Впрочем, аналитик добавил, что в США очень эффективно работает государственная система, поэтому Трамп не сможет единолично диктовать американский политический курс исходя из собственных усмотрений.Читайте такжеУ Путина боятся поражения Трампа и готовятся к новому конфликту с США – Bloomberg
"Совсем без тормозов он остаться не может, американская политическая система очень удачно создана. Но у него очень странное отношение к России и Путину, с симпатией, хотя США и предпринимают шаги, которые противоречат интересам Москвы", - подчеркнул эксперт.
- Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Ключевые кандидаты избирательной гонки – "демократ" Джо Байден и действующий президент, "республиканец" Дональд Трамп.
- Ранее Трамп заявил, что он не намерен мирно передавать власть Демократической партии. Глава государства уверяет, что выборы он проиграть не сможет.
- По мнению Трампа, он проиграет только в том случае, если "демократы" пойдут на различные махинации и ухищрения в рамках президентского избирательного процесса.