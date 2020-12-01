УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт пояснил, как Баку собрался потеснить российских миротворцев в Карабахе

1 декабря 2020, 22:21

Создавая новые коридоры, Алиев тем самым хочет уменьшить роль российских миротворцев в этом регионе, считает эксперт.

Новости Карабаха - Баку собрался потеснить российских миротворцев
Новости Карабаха - Баку собрался потеснить российских миротворцев / пресс-служба президента Азербайджана

В России оценили желание президента Азербайджана Ильхама Алиева создать новые коридоры в Нагорном Карабахе.

Один из них должен связать Карабах и Армению. При этом азербайджанские власти намерены забрать себе город Лачин. Второй коридор призван связать Азербайджан с Нахичеванью, которая сейчас принадлежит Азербайджану, но территориально отделена от него территорией Армении.

По словам старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, это вполне реальный сценарий, однако его реализация потребует больших затрат.

Создавая новые коридоры, Алиев тем самым хочет уменьшить роль российских миротворцев в этом регионе, считает эксперт.

"Азербайджан хотел бы вернуться в Лачин, вернуть туда беженцев, потому что промежуточный, транзитный статус этого города под контролем российских миротворцев не совсем устраивает азербайджанское руководство – они предлагают компромиссные варианты", – цитирует РИА Новости эксперта.

Нагорный Карабах: последние новости

новости России Нагорный Карабах миротворцы Ильхам Алиев Война в Карабахе новости Азербайджана Конфликт в Нагорном Карабахе
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт пояснил, как Баку собрался потеснить российских миротворцев в Карабахе». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В российской Госдуме посоветовали Санду "не кукарекать"В российской Госдуме посоветовали Санду "не кукарекать" У Байдена после падения два перелома: Трамп обратился к демократуУ Байдена после падения два перелома: Трамп обратился к демократу Помпео назвал главную причину нового санкционного удара США по РоссииПомпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России В России заявили, что убийство "отца иранской бомбы" развяжет большую войнуВ России заявили, что убийство "отца иранской бомбы" развяжет большую войну В Иране рассказали об оружии, которым убили руководителя ядерной программыВ Иране рассказали об оружии, которым убили руководителя ядерной программы
Следующий материал

Последние новости

22:31
Военный эксперт озвучил причины развала НАТО
22:21
Эксперт пояснил, как Баку собрался потеснить российских миротворцев в Карабахе Видео
22:14
Смерть пациентов на ИВЛ во Львовской области​: появились результаты расследования Видео
22:08
Может ли быть пневмония без кашля: названы факты Видео
22:05
Ким Чен Ин вакцинировался от Covid-19 экспериментальной вакциной из Китая Видео
Реклама
21:59
Коронавирус в Украине 1 декабря – за сутки выявили еще 12,5 тысячи случаев заражения Видео
21:51
НАТО обвинило Россию в нарушении чужих госграниц Видео
21:50
Шахтер дома в невероятном поединке обыграл Реал Фото
21:48
Поддержка бизнеса во время карантина:​ появилось важное разъяснение Видео
21:37
Кулеба вызвал "на ковер" посла Венгрии из-за скандала на Закарпатье Видео
21:27
Новая функция "Провести собрание" в Windows 10: как использовать и в чем особенности
21:26
Гороскоп на 2 декабря для всех: мощный союзник и моментальная любовь Видео
21:18
Netflix готовит корейский ремейк сериала Бумажный дом
21:08
Сферу обслуживания до 2021 года полностью переведут на украинский язык
21:06
Евросоюз озвучил сроки утверждения вакцины от COVID-19 Видео
20:53
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
20:36
"Локдаун не поможет​": медик озвучила сроки окончания пандемии COVID-19 в Украине​ Видео
20:34
Уруский угодил в громкий скандал из-за нарушения карантина в Турции - СМИ
20:22
Арестович назначен внештатным советником Ермака
20:16
Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт от эксперта
Реклама
20:11
В ЕС перечислили последствия скандальных решений КСУ
20:07
Восстановление после коронавируса: простые упражнения Видео
20:05
"Бабье лето" на Рождество: синоптик дал неожиданный прогноз погоды ​ Видео
19:56
Звезда Академии Амбрелла совершила каминг-аут как трансгендер
19:56
Врач назвал ужасные последствия коронавируса Видео
19:34
"Положили глаз": в Крыму дно высохшего водоема хотят отдать под застройку Видео
19:30
Юлия Панкова перечислила полезные свойства мандаринов
19:20
В Германии создают фонд для защиты Северного потока-2 – Bild Видео
19:14
Украину атакуют морозы: народный синоптик назвал даты Видео
19:10
Как будет работать транспорт во время локдауна​: Степанов рассказал детали Видео
19:05
Данилов рассказал, как уберечься от коронавируса и укрепить иммунитет Видео
18:55
Как избавиться и предотвратить появление растяжек: врач назвала способы Видео
18:53
Компания LG запускает приложение LG Catalogue новости компании
18:49
Клава Кока, Little Big и Morgenshtern - в Украине больше всего слушают исполнителей из РФ Видео
18:43
Два локдауна в Украине: инфекционист сделал тревожный прогноз Видео
18:37
СБУ проверяет исполнение депутатами на Закарпатье гимна Венгрии Видео
18:36
Степанов поведал, будет ли Кабмин рассматривать вопрос локдауна 2 декабря
18:35
Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 888
18:27
В предверии Нового года выбираем подарки на Год Быка 2021: идеи Видео
18:26
Кто создан для поста директора: астролог назвал знак Зодиака
Реклама
18:08
Диетологи предупредили, чем опасны мандарины Видео
18:06
В России допустили обострение конфликта в Приднестровье Видео
18:01
Компания Xiaomi выпустила стильную и бесшумную мышку по приятной цене
17:52
Веганские диеты связали с опасным заболеванием Видео
17:47
Окружение Лукашенко после российской вакцины валит Covid-19 Видео
17:36
Юлия Санина высказала свои впечатления от шоу Танці з зірками
17:27
Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея
17:27
Протестующие заблокировали нардепов в Раде: началась драка Видео
17:07
Диетолог рассказала, сколько нужно пить чая, чтобы прожить дольше Видео
17:06
В Украине бесплатно отдают конфискованный самолет Ан-2
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять