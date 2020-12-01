Эксперт пояснил, как Баку собрался потеснить российских миротворцев в Карабахе

Новости Карабаха - Баку собрался потеснить российских миротворцев / пресс-служба президента Азербайджана

В России оценили желание президента Азербайджана Ильхама Алиева создать новые коридоры в Нагорном Карабахе.

Один из них должен связать Карабах и Армению. При этом азербайджанские власти намерены забрать себе город Лачин. Второй коридор призван связать Азербайджан с Нахичеванью, которая сейчас принадлежит Азербайджану, но территориально отделена от него территорией Армении.

По словам старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, это вполне реальный сценарий, однако его реализация потребует больших затрат.

Создавая новые коридоры, Алиев тем самым хочет уменьшить роль российских миротворцев в этом регионе, считает эксперт.

"Азербайджан хотел бы вернуться в Лачин, вернуть туда беженцев, потому что промежуточный, транзитный статус этого города под контролем российских миротворцев не совсем устраивает азербайджанское руководство – они предлагают компромиссные варианты", – цитирует РИА Новости эксперта.

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