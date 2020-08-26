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Эксперт спрогнозировал, как Россия "сольет" Лукашенко

26 августа 2020, 19:20

Начался конец эпохи Лукашенко, отметил политолог.

РФ сольет Лукашенко – будет готовить трансферт власти в Беларуси, спрогнозировал политолог – Лукашенко новости сегодня
Россия "сольет" Александра Лукашенко – будет готовить трансферт власти в Беларуси, спрогнозировал политолог / Reuters

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев заявил, что в Беларуси подорван экономический базис, экономический ресурс существования режима президента Александра Лукашенко, Россия может "слить" главу государства.

Вероятность того, что Лукашенко останется у власти больше, чем вероятность того, что победит оппозиция, рассказал Золотарев во время чата на Главреде.

По его словам, мы наблюдаем начало конца эпохи Лукашенко. Собеседник полагает, что, скорее всего, РФ будет готовить трансферт власти в Беларуси – плавно и без массовых потрясений, и сделает ставку на более прогнозируемую и комфортную для себя кандидатуру.

"Экономический ресурс существования режима Лукашенко, экономический базис подорван. Россия уже не сможет столь щедро инвестировать в экономическую поддержку Беларуси. Потому в дальнейшем отношения Минска и Москвы приобретут куда более прагматичный характер…", – сказал эксперт.

Политолог считает, что это повлияет на уровень жизни белорусов, в ближайшей перспективе они будут жить хуже при любом сценарии – в одном случае падение уровня жизни произойдет плавно, а в другом – обвально.

Напомним, в Беларуси 9 августа прошли выборы президента. После того, как появилась информация, что Александр Лукашенко безоговорочно лидирует в избирательной гонке, начались массовые акции протеста.

Белорусская оппозиция обвинила власти в масштабных фальсификациях, ее сторонники требовали перемен.

Силовики жестко расправлялись с протестующими, есть жертвы и много пострадавших. Власти Евросоюза не признал выборы в Беларуси, а США назвали их нечестными.

Политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк полагает, что у властей Украины, очевидно, есть понимание возможного продолжения "правления" Лукашенко в Беларуси.

Андрей Золотарев Александр Лукашенко
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