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Эксперт спрогнозировал, какое будущее ждет Беларусь после Лукашенко

10 февраля 2023, 16:09
Известный социолог Игорь Эйдман считает, что без Лукашенко у Беларуси есть перспективы стать европейской демократической развитой страной.
Лукашенко, Эйдман
Какое будущее ждет Беларусь после диктатор Лукашенко - прогноз эксперта / коллаж фото УНИАН и Facebook

У Беларуси после того, как тамошний диктатор Александр Лукашенко так или иначе лишится власти, есть отличные перспективы стать европейской демократической развитой страной. Об этом в интервью Главреду заявил российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"Я не буду говорить о тактических перспективах. Скорее всего, там будут досрочные выборы, а не автоматическая передача власти Тихановской. Это уже детали, а в целом у Беларуси отличные перспективы стать европейской демократической развитой страной. Гораздо лучшие перспективы, чем у России. Потому что белорусский народ ментально гораздо ближе к Европе, чем россияне", − сказал он.

По мнению Эйдмана, именно из-за Лукашенко Беларусь так и не стала страной на уровне стран Прибалтики или Польши.

"Лукашенко – это огромное несчастье для Беларуси. Это та историческая случайность, которая не дала Беларуси стать страной примерно на уровне стран Прибалтики или Польши. По крайней мере, подтянуться к этим стандартам, но вместо этого вогнала ее в азиатскую деспотию, чуждой культуре и традициям белорусского народа. Белорусы, с которыми я общался, и работал в России, очень похожи на немцев – очень трудолюбивые, спокойные, культурные люди. То, что они вынуждены жить при таком отвратительном диктаторе, как Лукашенко – это трагический каприз истории, и, думаю, временный. Беларусь вернется туда, где ей место – в Европу", − подытожил он.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Опасность нападения на Украину со стороны Беларуси

Ранее бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отмечал, что войска Беларуси не готовы вступать в войну против Украины, даже при поддержке РФ. Он подчеркнул, что Александр Лукашенко не хочет втягиваться в войну, поскольку видит, что РФ проигрывает.

Военнослужащий ВСУ и лидер организации С14 Евгений Карась выразил мнение, что если страна-агрессор Россия все-таки решит бросить часть своих войск в наступление на Украину из Беларуси, нашему государству это даже может быть выгодно. Ведь такую небольшую группировку, которая может пойти в атаку с территории РБ, будет легко ликвидировать.

Также ранее сообщалось, что в отношениях между двумя диктаторами начался разлад. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отказал во всех просьбах Владимиру Путину и ищет пути, чтобы наладить отношения с Западом. Об этом писал Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

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