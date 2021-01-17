Эпоха Байдена: что изменится в США в первые дни после инаугурации

Джо Байден в первые дни после инаугурации подпишет много указов / Фото Reuters

Сразу после инаугурации избранный президент США Джо Байден планирует подписать около двенадцати указов, в том числе о присоединении к Парижскому соглашению о климате и отмене запрета на поездки в преимущественно мусульманские страны.

Как сообщает CNN, Байден также сделает ношение масок для лица обязательным на территории федеральной собственности и во время поездок между штатами.

Кроме того, новый президент планирует направить в Конгресс крупномасштабный иммиграционный план в течение первых 100 дней своего пребывания в должности. План предложит путь к гражданству для миллионов иммигрантов без документов, которые в настоящее время находятся в Соединенных Штатах.

На этой неделе Байден представил свой первый законодательный приоритет, объявив о пакете помощи в связи с коронавирусом на 1,9 триллиона долларов, который включает прямые выплаты американцам.

Во время выступления Байден ясно дал понять, что он хотел, чтобы это был первый вопрос, который Конгресс поднимет после его инаугурации 20 января.

Байден также подпишет приказы о прекращении выселений и выплат по студенческим ссудам во время пандемии коронавируса.

Назначения в будущей администрации Байдена – о чем сообщалось ранее: