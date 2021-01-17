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Эпоха Байдена: что изменится в США в первые дни после инаугурации

17 января 2021, 14:25

После прихода к власти новоиспеченный президент планирует подписать много указов.

Джо Байден
Джо Байден в первые дни после инаугурации подпишет много указов / Фото Reuters

Сразу после инаугурации избранный президент США Джо Байден планирует подписать около двенадцати указов, в том числе о присоединении к Парижскому соглашению о климате и отмене запрета на поездки в преимущественно мусульманские страны.

Как сообщает CNN, Байден также сделает ношение масок для лица обязательным на территории федеральной собственности и во время поездок между штатами.

Кроме того, новый президент планирует направить в Конгресс крупномасштабный иммиграционный план в течение первых 100 дней своего пребывания в должности. План предложит путь к гражданству для миллионов иммигрантов без документов, которые в настоящее время находятся в Соединенных Штатах.

На этой неделе Байден представил свой первый законодательный приоритет, объявив о пакете помощи в связи с коронавирусом на 1,9 триллиона долларов, который включает прямые выплаты американцам.

Во время выступления Байден ясно дал понять, что он хотел, чтобы это был первый вопрос, который Конгресс поднимет после его инаугурации 20 января.

Байден также подпишет приказы о прекращении выселений и выплат по студенческим ссудам во время пандемии коронавируса.

Назначения в будущей администрации Байдена – о чем сообщалось ранее:

  • 14 декабря избранный президент США Джо Байден назвал неотложные задачи своей администрации. По его словам, это борьба с пандемией коронавируса, вакцинация населения и восстановление национальной экономики.
  • 30 ноября избранный президент США Джо Байден объявил о назначениях в своей команде по связям с общественностью. Все ключевые посты в ней займут женщины. Возглавит команду Кейт Бедингфилд, которая руководила отделом общественных связей избирательного штаба Байдена. Пресс-секретарем Белого дома Байден собирается назначить бывшую главу пресс-службы Госдепартамента Джен Псаки.
  • 24 ноября Джо Байден заявил, что его администрация бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером. По его словам, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.
  • 24 ноября победитель президентских выборов в США Джо Байден огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации. В частности, новым государственным секретарем США станет Тони Блинкен. Также должности получат: Линда Томас-Гринфилд - постпред в ООН; Джейк Салливан - АНБ; Аврил Хейнс - национальная разведка; Алехандро Майоркас - министерство внутренней безопасности; Джон Керри (экс-госсекретарь при президенте Обаме) - спецпосланник по климату.

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