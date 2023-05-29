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Эрдоган официально одержал победу на выборах в Турции: что известно

Алина Дембицкая
29 мая 2023, 00:10 обновлено 29 мая, 00:22
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Владимир Зеленский поздравил Эрдогана с победой и отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства на благо обеих стран.
Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган официально одержал победу на выборах в Турции / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре выборов и останется президентом Турции на следующие пять лет. Во втором туре он обошел своего соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на 4% голосов.

"Господин Реджеп Тайип Эрдоган избран президентом", - заявил председатель Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер на своей странице в Twitter.

Как информируют турецкие издания, подсчеты голосов показали, что 52,1% избирателей проголосовали за Эрдогана, за Кылычдароглу проголосовали 47,9% избирателей. Количество избирателей, принявших участие в голосовании, превысило 60 миллионов человек.

Теперь Эрдоган может оставаться на посту президента Турции до 2028 года.

"Наша нация сделала выбор и снова наделила нас полномочиями управлять страной еще пять лет", - сказал Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам на митинге.

Мировые лидеры уже начали поздравлять Эрдогана с победой. Поздравил Эрдогана и президент Владимир Зеленский.

"Поздравляю президента Турции Реджепа Эрдогана по случаю победы на президентских выборах. Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства на благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы", - написал Зеленский в Twitter.

Президентские выборы в Турции

Как сообщал Главред, после первого тура президентских выборов в Турции, который состоялся 14 мая, ни один из кандидатов не смог превысить 50% голосов. Эрдоган набрал 49,52% голосов, а Кылычдароглу – 44,88%.

27 мая впервые в истории состоялся второй тур голосования. Избирательные участки открылись в 8:00 и закрылись в 17:00 по местному времени.

За три дня до выборов Турции Эрдоган существенно проигрывал главному оппоненту. Эрдоган столкнулся с самым серьезным вызовом за все время своего двадцатилетнего правления.

Смотрите видео о том, как проходили президентские выборы в Турции:

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