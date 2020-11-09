Эрдоган предложил Путину новое решение по конфликту в Карабахе - СМИ

Информация о новом предложении президента Турции ушла в СМИ из турецких дипломатических кругов.
Турецкий президент Реджеп Эрдоган предложил российскому президенту Владимиру Путину создать совместную рабочую группу, которая займется урегулированием военного конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в турецких дипломатических кругах.
По их данным, такое предложение президент Турции озвучил во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись 7 ноября нынешнего года.
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Позиция России и Турции по конфликту в Нагорном Карабахе:
- Россия является одной из стран-гарантов урегулирования вооруженного конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Москва выступает за дипломатическое решение вопроса и не исключает размещения российского миротворческого контингента в зоне конфликта.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее поддержал военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе и призвал США, Россию и Францию вернуть оккупированную Арменией территорию Баку.
- 28 октября в ходе своего выступления в турецком парламенте Эрдоган призвал Россию к совместному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он призвал Путина провести переговоры с премьер-министром Армении Пашиняном, а сам выразил готовность переговорить с президентом Азербайджана Алиевым.
- Армянский премьер Никол Пашинян выступает против участия Турции в переговорном процессе и обвиняет Анкару в переброске боевиков из Сирии в зону нагорно-карабахского вооруженного противостояния.
Автор: Дмитрий Видоменко