Эрдоган предложил Путину новое решение по конфликту в Карабахе - СМИ

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган / Reuters

Турецкий президент Реджеп Эрдоган предложил российскому президенту Владимиру Путину создать совместную рабочую группу, которая займется урегулированием военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в турецких дипломатических кругах.

По их данным, такое предложение президент Турции озвучил во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись 7 ноября нынешнего года.

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Позиция России и Турции по конфликту в Нагорном Карабахе: