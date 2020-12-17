ЕС обновил перечень стран "зеленой зоны" - есть ли в списке Украина

ЕС обновил список стран зеленой зоны / УНИАН

Евросоюз в очередной раз обновил список стран, граждане которых смогут свободно посещать территорию стран-членов. К сожалению, Украины в этом списке до сих пор нет.

Соответствующий список появился на сайте Совета Европы, он выглядит следующим образом.

Австралия,

Япония,

Новая Зеландия,

Руанда,

Сингапур,

Южная Корея,

Таиланд,

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Также странам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться как жители ЕС для этой рекомендации.