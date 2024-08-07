Еще одна страна Африки разорвала дипотношения с Украиной

Вслед за Мали Нигер разрывает дипломатические отношения с Украиной, обвиняя ее в поддержке агрессии оппозиции в африканских странах. Об этом сообщил представитель правительства Нигера Амаду Абдраман.
Чиновник сообщил, что решение о прекращении отношений с Украиной вступает в действие немедленно.
"Нигер передает этот вопрос в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций с целью вынесения решения относительно украинской агрессии", - заявил Абдраман.видео дня
Известно, что украинцев подозревают в поддержке активных действий оппозиции в Африке, Сахеле и Мали.
В опубликованном заявлении повторялись нарративы российской пропаганды о "преступной и неонацистской власти", которая является "союзником международного терроризма".
Украинские власти заявили, что в Мали действуют бойцы ЧВК "Вагнер", против которых Украина имеет право воевать.
Конфликт в Мали и Африке
Напомним, ранее стало известно, что переходное правительство Республики Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной. Киев обвиняют в поддержке действий повстанцев-туарегов.
Также стоит сказать, что текущее "правительство" Мали - это настоящая военная хунта, которую легальным правительством признает очень немного стран.
Напомним, ранее стало известно, что глава ГУР Кирилл Буданов давно планировал помочь повстанцам-туарегам в Мали.
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