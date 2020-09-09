"Если Запад нападет": Лукашенко рассказал, как будет защищать Россию

Президент Беларуси смоделировал вероятный военный конфликт стран Запада и РФ.
Действующий белорусский президент Александр Лукашенко заявил ‒ в случае, если страны Запада начнут агрессию против России, то Беларусь вступит в войну.
Об этом сообщает портал БелТА со ссылкой на его интервью.
"Если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью, а зона ответственности ОДКБ в нашем и Союзном государстве — Запад. Белорусская армия — 60 тысяч штыков, 65 (тысяч). И российская группировка, она тоже прописана по плану, которая нас поддерживает, она с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности", — заявил он.
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Особенно Лукашенко отметил ‒ белорусские войска усилили охрану своих границ по всем направлениям (кроме границы с Российской Федерацией).
"Нас попробовали немножко пощекотать, как я сейчас понимаю. Тогда-то я серьезно это воспринял — разного рода учения у границ Беларуси. У границ, скажем, Союзного государства — на будущее нам этот термин, это определение понадобится. И конечно, я уже говорил, мне пришлось пол-армии белорусской мобилизовать, для того чтобы этому противостоять.
У нас полностью (усиление на границе), по всему периметру, кроме России, у нас же с Россией границы практически нет, кроме административной. А так, конечно, сохраняется, и даже мы усилили на украинском направлении границы", — подытожил он.
- Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко.
- Победа Лукашенко не была признана значительной частью белорусского народа. Белорусы назвали выборы сфальсифицированными и вышли на массовые многотысячные акции протеста с целью проведения перевыборов президента.
- Вечером с 11 на 12 августа в ходе очередных протестов сотрудники силовых структур Беларуси применили чрезмерную силу к протестующим. Силовики избивали как участников митингов, так и случайных прохожих, включая работников СМИ.
- В ночь на 12 августа было задержано около 7 тысяч человек. Многих из них отвезли в следственный изолятор Минска на улице Окрестина. Белорусы жаловались, что в СИЗО их избивали и пытали.