"Это смешно": Трамп отказался от очередных дебатов с Байденом

Глава Белого дома заявил, что не собирается тратить свое драгоценное время впустую.
Лидер американцев Дональд Трамп принял резонансное решение и отказался участвовать в следующих дебатах со своим главным соперником на предстоящих выборах Джо Байденом.
Об этом Трамп сказал в интервью Fox Business в четверг, 8 октября.
Его заявление прозвучало всего через несколько минут после того, как комиссия по президентским дебатам объявила, что следующий раунд дебатов 15 октября будет виртуальным.
"Комиссия изменила стиль дебатов, и он для нас неприемлем", - сказал Трамп во время интервью.
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Он добавил, что "легко победил Байдена в первых дебатах", и рассчитывал повторить это во время вторых.
"Я не собираюсь тратить свое время на виртуальные дебаты", - сказал Трамп, назвав такой формат "смешным".
"Они пытаются защитить Байдена. Каждый пытается", - добавил президент США.
Комиссия объяснила свое решение не устраивать персональные дебаты необходимостью охраны здоровья и безопасности всех участников. Безопасность проведения дебатов оказалась под вопросом после того, как на прошлой неделе у Трампа подтвердили COVID-19.
Дебаты Трампа и Байдена - что было ранее:
- 29 сентября в городе Кливленд, штат Огайо, состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом - кандидатами в президенты США.
- Свои выступления политики начали со взаимных обвинений и оскорблений. Байден назвал Трампа клоуном и "худшим президентом в Америке". Кроме того, он заявил, что президент США запаниковал в условиях коронавируса, а также якобы постоянно лжет.
- В свою очередь, Трамп обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить медицинской страховки 180 млн человек.
- Далее, президент США заявил, что сын его оппонента, Хантер, во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" (имелась в виду работа в компании Burisma). Байден опроверг все обвинения и сказал, что гордится своим сыном.