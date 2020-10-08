"Это смешно": Трамп отказался от очередных дебатов с Байденом

Трамп отказался от очередных дебатов с Байденом / Reuters

Лидер американцев Дональд Трамп принял резонансное решение и отказался участвовать в следующих дебатах со своим главным соперником на предстоящих выборах Джо Байденом.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox Business в четверг, 8 октября.

Его заявление прозвучало всего через несколько минут после того, как комиссия по президентским дебатам объявила, что следующий раунд дебатов 15 октября будет виртуальным.

"Комиссия изменила стиль дебатов, и он для нас неприемлем", - сказал Трамп во время интервью.

Читайте такжеЕсли Трамп проиграет выборы, то забаррикадироваться в Белом доме ему не удастся

Он добавил, что "легко победил Байдена в первых дебатах", и рассчитывал повторить это во время вторых.

"Я не собираюсь тратить свое время на виртуальные дебаты", - сказал Трамп, назвав такой формат "смешным".

"Они пытаются защитить Байдена. Каждый пытается", - добавил президент США.

Комиссия объяснила свое решение не устраивать персональные дебаты необходимостью охраны здоровья и безопасности всех участников. Безопасность проведения дебатов оказалась под вопросом после того, как на прошлой неделе у Трампа подтвердили COVID-19.

Дебаты Трампа и Байдена - что было ранее: