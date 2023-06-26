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Эйдман пояснил, при каком условии верхушка Кремля решится устранить Путина

Дмитрий Видоменко
26 июня 2023, 09:54 обновлено 26 июня, 09:54
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Если русский диктатор Владимир Путин реально планирует начать ядерную войну, то, скорее всего, его устранит кремлевская верхушка.
Путин, Эйдман
Если Путин решит начать ядерную войну, то его устранят – Эйдман / коллаж Главред, фото Facebook и скриншот

Если русский диктатор Путин решится начать ядерную войну, то кремлевская верхушка может его уничтожить. Об этом в интервью Главреду российский социолог, политолог, автор книг Игорь Эйдман.

"Мне кажется, что если ближайшая к Путину "верхушка" узнает, что он реально планирует начать ядерную войну, то его могут физически устранить. Или как-то изолировать, потому что если один человек с ума сошел, то не может с ним параллельно сойти с ума и весь Кремль", ‒ сказал он.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

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С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Могут ли Путина устранить в РФ

Напомним, по мнению российского публициста Андрея Пионтковского, российского диктатора Владимира Путина может уничтожить только один человек – его ближайший соратник, российский бизнесмен Юрий Ковальчук, которого еще называют "кошельком" Путина. Он считает, что Ковальчук уже понял, что нынешний глава Кремля оказался неэффективным инструментом уничтожения Запада.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российского диктатора Владимира Путина не спасет сеть его бункеров, когда начнутся масштабные процессы на территории страны-агрессора России. Диктатору РФ не удастся спрятаться.

В то же время постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что у российского диктатора Владимира Путина лишь два выхода – либо повторение судьбы Адольфа Гитлера, который в конце Второй мировой войны покончил с собой, либо сдача в плен. Если глава Кремля не хочет завершить свою жизнь как другой известный диктатор, то он должен сдаться.

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Владимир Путин ядерная война Игорь Эйдман
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