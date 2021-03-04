ФРГ оставляет роспропагандистов без денежных счетов, Москва разразилась угрозами

Немецкий Commerzbank письменно уведомил Россию о закрытии счетов информационных агентств Russia Today Германия и Ruptly.
Немецкий Commerzbank письменно уведомил Россию о закрытии счетов информационных агентств Russia Today Германия и Ruptly. Они не смогут проводить финансовые операции с 31 мая.
В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже пригрозила жесткими мерами в адрес немецких СМИ в России – если решение по российским агентствам не будет пересмотрено.
Читайте такжеСанкции против России: кому на самом деле будет больно"Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивный меры, которые затрудняют работу средств массовой информации. В противном случае вынуждены будем принять жесткие меры по отношению к работающим в России немецких средств массовой информации. Искренне скажу: правда, не хочется. Так давайте не будем создавать прецедент и повод ", – цитирует РИА Новости Захарову.
По ее словам, "ссылки ни на какие корпоративные правила всерьез приниматься не будут, потому что это неправда".
В свою очередь в Russia Today уточнили, что "RT пытается найти замену Commerzbank, но несколько финансовых учреждений, включая Helaba, Deutsche Bank, DZ Bank, BNP Paribas, ING, HSBC, UBS и HypoVereinsbank, или проигнорировали запросы RT, или отказались открывать счета".
Санкции против России
- США 2 марта ввели санкции против Российской Федерации за отравление и приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Штаты внесли Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий. США также запретили американским правительственным финансовым организациям предоставлять кредиты России.
- 2 марта Евросоюз также ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.
- В России отреагировали на санкции США из-за ареста Навального. Захарова назвала введение санкций со стороны США "торжеством абсурда". Москва считает введение санкций вмешательством во внутренние дела России.
- 3 марта президент США Джо Байден продлил санкции против России из-за Украины. По словам Байдена, он пришел к выводу, что все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года".