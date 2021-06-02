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Германия прекратила принимать авиарейсы из России

2 июня 2021, 20:47
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Авиасообщение с Россией было приостановлено из-за того, что Москва вовремя не выдала разрешения на полеты в страну для немецкой компании Lufthansa.

самолеты
Самолеты из РФ перестали принимать / Reuters

Германия временно прекращает принимать авиарейсы из России. Как сообщают в министерстве транспорта, такие действия направлены "в ответ на препятствия со стороны Москвы".

Как пишет Euronews, авиасообщение с Россией было приостановлено из-за того, что Москва вовремя не выдала разрешения на полеты в страну для немецкой компании Lufthansa.

"Поскольку российские авиационные власти не дали своевременного разрешения на полеты Lufthansa на июнь, Федеральное управление гражданской авиации в настоящее время не одобряет полеты российских авиакомпаний", – сообщает AFP со ссылкой на Федеральное министерство транспорта ФРГ.

Как сообщают российские СМИ, авиационные власти Германии не выдали российской авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня.

Из-за действий немецкой стороны оказались отменены рейсы S7 3575 Москва — Берлин и S7 3576 Берлин — Москва. Пассажирам пообещали вернуть деньги в полном объеме.

Отмечается, что всего отменено семь рейсов из России.

При этом немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что получила разрешения на полеты в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии.

"Мы можем подтвердить, что Lufthansa только что получила все недостающие разрешения для пассажирских полетов в Россию", — передает Интерфакс.

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Отмечается, что в компании не ожидают дальнейших отмен рейсов из Франкфурта-на-Майне в Москву и в Санкт-Петербург.

Позднее генеральный директор российской авиакомпании Аэрофлот заявил, что получили необходимые разрешения для полетов в Германию. Речь идет о почти 30 рейсах в неделю в летнем расписании.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:

  • 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
  • Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
  • Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
  • 26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.
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