Германия прекратила принимать авиарейсы из России

Самолеты из РФ перестали принимать / Reuters

Германия временно прекращает принимать авиарейсы из России. Как сообщают в министерстве транспорта, такие действия направлены "в ответ на препятствия со стороны Москвы".

Как пишет Euronews, авиасообщение с Россией было приостановлено из-за того, что Москва вовремя не выдала разрешения на полеты в страну для немецкой компании Lufthansa.

"Поскольку российские авиационные власти не дали своевременного разрешения на полеты Lufthansa на июнь, Федеральное управление гражданской авиации в настоящее время не одобряет полеты российских авиакомпаний", – сообщает AFP со ссылкой на Федеральное министерство транспорта ФРГ.

Как сообщают российские СМИ, авиационные власти Германии не выдали российской авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня.

Из-за действий немецкой стороны оказались отменены рейсы S7 3575 Москва — Берлин и S7 3576 Берлин — Москва. Пассажирам пообещали вернуть деньги в полном объеме.

Отмечается, что всего отменено семь рейсов из России.

При этом немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что получила разрешения на полеты в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии.

"Мы можем подтвердить, что Lufthansa только что получила все недостающие разрешения для пассажирских полетов в Россию", — передает Интерфакс.

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Отмечается, что в компании не ожидают дальнейших отмен рейсов из Франкфурта-на-Майне в Москву и в Санкт-Петербург.

Позднее генеральный директор российской авиакомпании Аэрофлот заявил, что получили необходимые разрешения для полетов в Германию. Речь идет о почти 30 рейсах в неделю в летнем расписании.

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