Германия прекратила принимать авиарейсы из России

Авиасообщение с Россией было приостановлено из-за того, что Москва вовремя не выдала разрешения на полеты в страну для немецкой компании Lufthansa.
Германия временно прекращает принимать авиарейсы из России. Как сообщают в министерстве транспорта, такие действия направлены "в ответ на препятствия со стороны Москвы".
Как пишет Euronews, авиасообщение с Россией было приостановлено из-за того, что Москва вовремя не выдала разрешения на полеты в страну для немецкой компании Lufthansa.
"Поскольку российские авиационные власти не дали своевременного разрешения на полеты Lufthansa на июнь, Федеральное управление гражданской авиации в настоящее время не одобряет полеты российских авиакомпаний", – сообщает AFP со ссылкой на Федеральное министерство транспорта ФРГ.
Как сообщают российские СМИ, авиационные власти Германии не выдали российской авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня.
Из-за действий немецкой стороны оказались отменены рейсы S7 3575 Москва — Берлин и S7 3576 Берлин — Москва. Пассажирам пообещали вернуть деньги в полном объеме.
Отмечается, что всего отменено семь рейсов из России.
При этом немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что получила разрешения на полеты в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии.
"Мы можем подтвердить, что Lufthansa только что получила все недостающие разрешения для пассажирских полетов в Россию", — передает Интерфакс.
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Отмечается, что в компании не ожидают дальнейших отмен рейсов из Франкфурта-на-Майне в Москву и в Санкт-Петербург.
Позднее генеральный директор российской авиакомпании Аэрофлот заявил, что получили необходимые разрешения для полетов в Германию. Речь идет о почти 30 рейсах в неделю в летнем расписании.
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:
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- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
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