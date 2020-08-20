Глава МИД Беларуси пожаловался на постоянное давление от неизвестных

Владимир Макей / УНИАН

Руководитель Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил ‒ на него и на членов его семьи постоянно оказывается анонимное давление.

Об этом в четверг, 20 августа 2020 года, сообщают в пресс-службе ведомства.

Макей утверждает ‒ он согласен с тем, что перемены в стране нужны. Однако проводить их нужно в рамках действующего законодательства и без революций.

"Перемены нужны, этого никто не отрицает, но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше", ‒ отметил руководитель белорусского МИД.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко выступил с обвинениями в адрес лидеров европейских государств, а также Украины и лично президента Владимира Зеленского ‒ в том, что они вмешиваются в белорусский внутриполитический процесс.

Ранее Лукашенко полностью отказался от переговоров с Западом и выбрал Владимира Путина в качестве посредника в общении с цивилизованным европейским политическим сообществом.

До того в Евросоюзе официально заявили, что выборы президента Беларуси, которые состоялись 9 августа, не признаны Брюсселем, а режим Лукашенко ожидают санкции за фальсификации избирательного процесса и насилие над белорусскими гражданами.