Глава МИД Беларуси пожаловался на постоянное давление от неизвестных

Владимир Макей выступил с официальным обращением.
Руководитель Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил ‒ на него и на членов его семьи постоянно оказывается анонимное давление.
Об этом в четверг, 20 августа 2020 года, сообщают в пресс-службе ведомства.
Макей утверждает ‒ он согласен с тем, что перемены в стране нужны. Однако проводить их нужно в рамках действующего законодательства и без революций.
"Перемены нужны, этого никто не отрицает, но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше", ‒ отметил руководитель белорусского МИД.
Читайте такжеЭксперт рассказал, запустят ли протесты в Беларуси гражданское противостояние
Напомним, ранее Александр Лукашенко выступил с обвинениями в адрес лидеров европейских государств, а также Украины и лично президента Владимира Зеленского ‒ в том, что они вмешиваются в белорусский внутриполитический процесс.
Ранее Лукашенко полностью отказался от переговоров с Западом и выбрал Владимира Путина в качестве посредника в общении с цивилизованным европейским политическим сообществом.
До того в Евросоюзе официально заявили, что выборы президента Беларуси, которые состоялись 9 августа, не признаны Брюсселем, а режим Лукашенко ожидают санкции за фальсификации избирательного процесса и насилие над белорусскими гражданами.