УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Глава МИД Беларуси пожаловался на постоянное давление от неизвестных

20 августа 2020, 12:30

Владимир Макей выступил с официальным обращением.

Макей
Владимир Макей / УНИАН

Руководитель Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил ‒ на него и на членов его семьи постоянно оказывается анонимное давление.

Об этом в четверг, 20 августа 2020 года, сообщают в пресс-службе ведомства.

Макей утверждает ‒ он согласен с тем, что перемены в стране нужны. Однако проводить их нужно в рамках действующего законодательства и без революций.

"Перемены нужны, этого никто не отрицает, но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше", ‒ отметил руководитель белорусского МИД.

Читайте такжеЭксперт рассказал, запустят ли протесты в Беларуси гражданское противостояние

Напомним, ранее Александр Лукашенко выступил с обвинениями в адрес лидеров европейских государств, а также Украины и лично президента Владимира Зеленского ‒ в том, что они вмешиваются в белорусский внутриполитический процесс.

Ранее Лукашенко полностью отказался от переговоров с Западом и выбрал Владимира Путина в качестве посредника в общении с цивилизованным европейским политическим сообществом.

До того в Евросоюзе официально заявили, что выборы президента Беларуси, которые состоялись 9 августа, не признаны Брюсселем, а режим Лукашенко ожидают санкции за фальсификации избирательного процесса и насилие над белорусскими гражданами.

новости Беларуси Александр Лукашенко протесты в Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Глава МИД Беларуси пожаловался на постоянное давление от неизвестных». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:41
Навальный отравлен и в коме - что произошло в главным противником Путина: хронология
12:41
"Спасают жизнь": появились свежие новости о состоянии Навального Видео
12:39
Ученые выявили натуральное средство для эрекции Видео
12:30
Глава МИД Беларуси пожаловался на постоянное давление от неизвестных
12:29
Украинцев предупредили об опасных грозах – кому не повезло Видео
12:26
Потерпевшие изменили сумму иска против Михаила Ефремова
12:09
Астролог сказала, что делать после новолуния
12:08
Лукашенко обошелся России в 100 млрд долларов – Сикорский
11:47
"Сказала "Да"": Владимир Остапчук женится второй раз
11:37
Без теста никуда: Египет изменил правила отдыха для туристов Видео
11:36
"Навальный отравился": СМИ узнали версию правоохранителей Видео
11:27
Коронавирус в Украине и в мире 20 августа: за сутки заразились 266 тысяч человек Видео
11:12
Пиноккио на Netflix - назвали актерский состав фильма
10:56
Умрут молодыми: чем грозят преждевременные роды женщине Видео
10:49
Угроза - не призрачная: в Киеве резко возросло количество зараженных коронавирусом Видео
10:48
Ревизор впервые готовила на кухне ресторана, который проверяла Видео
10:36
Протесты в Беларуси закончатся гигантским разрушительным взрывом мнение
10:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на 20 августа: новое увлечение и удачные покупки Видео
10:21
Украина намерена приостановить экстрадицию в Беларусь - СМИ
10:00
Навальный в коме: СМИ узнали возможный диагноз оппозиционера Видео
09:31
Навальный впал в кому Видео
09:30
Коронавирус в Украине поставил два новых антирекорда Видео
09:19
"Кричал от боли, не дышит сам": стало известно, в каком состоянии находится Навальный Видео
09:02
Испания снова стала эпицентром COVID-19 в Западной Европе
08:54
Трамп "жестко ошибался" насчет отношений Украины и России – экс-советник
08:47
Россия навсегда теряет Беларусь мнение
08:23
Лукашенко закроет Беларусь и устроит жесткий террор – Анатолий Октисюк
08:12
"Отравленный чай": Навальный попал в реанимацию Видео
07:59
Врач рассказал о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19
07:39
На заседании ТКГ согласовали четыре новых участка разведения сил на Донбассе
07:15
Украинская модель Алина Байкова топлес завела поклонников откровенными кадрами
06:55
Белорусы доживают последние сытые дни, впереди крах экономики и нищета мнение
06:32
Самая сильная буря августа 2020 сожмет в тиски Видео
06:01
Хитрый жук: астролог рассказал, что скрывает Шарий
05:28
Украина в Союзном государстве с Путиным и Лукашенко: волонтер предупредил об опасности
05:02
Ученые обнаружили связь между лишним весом и тяжелой формой COVID-19
04:28
"ВОЗ призывала к отмене карантина": в организации объяснили ситуацию
03:50
Исследователи придумали, как сделать шоколад более полезным
03:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 августа: повышение, подарки судьбы и личное счастье Видео
02:24
В Швейцарии с неба посыпался шоколадный снег
02:21
"Супер попочка": Морозюк в леопардовом купальнике побаловала поклонников интимным фото Видео
02:16
Ореховый Спас 2020 – дата, традиции празднования и польза орехов Видео
01:38
Эксперт оценил шансы Лукашенко остаться у власти
00:54
Ученые рассказали, как легко и надежно "убить" похмелье
00:19
День лени: какой сегодня праздник 20 августа, приметы, именины Фото Видео
19 августа, среда
23:58
Ляшко рассказал, как бесплатно сделать тест на коронавирус Видео
23:55
Бавария разгромила Лион и вышла в финал Лиги Чемпионов Видео
23:52
Нейробиолог назвала болезнь, которую можно "лечить" сексом Видео
23:40
Озвучены обстоятельства смерти 102-летнего Бориса Патона Видео
23:13
Одессит может сесть в тюрьму на 5 лет за символику СССР в соцсети
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять