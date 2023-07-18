"Готовит варианты мести": в Сети узнали о реакции Путина на атаку Крымского моста

Российскому диктатору не сразу сообщили о событиях на Крымском мосту. Путину представили две версии атаки.

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Владимир Путин, вероятно, будет мстить Украине за Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: скриншот, соцсети

Российский диктатор Владимир Путин решил отмстить за атаку на Крымский мост ночью 17 июля. О том, как хозяин Кремля узнал, что его любимый мост был поврежден, написал Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

По данным канала, Путину сообщили об очередном ударе по Крымскому мосту около девяти утра по московскому времени в понедельник, когда президент проснулся.

"Будить раньше президента не стали, накануне вечером он плохо себя чувствовал и уснул очень поздно. Когда Путину сообщили о происшествии, он был очень расстроен и ещё около полутора часов принимал доклады, пытаясь, разобраться в ситуации и прояснить полную картину. После чего созвал совещание в режиме видеосвязи с представителями руководства силового и военного блоков", - говорится в сообщении.

видео дня

Генерал СВР пишет, что Путину представили две версии произошедшего. По одной из них, удар по мосту был нанесен надводными беспилотными аппаратами, а согласно второй - беспилотными летательными аппаратами. В подготовке и реализации атаки в РФ обвинили СБУ и военную разведку Украины.

"Выслушав всех докладчиков, президент разразился пятнадцатиминутной речью, в которой обвинил в случившемся практически всех участников совещания, высказывая претензии в общем и каждому в отдельности, и все в матерной форме. Больше всего досталось военному руководству, но и силовикам перепало. Более мягко Путин обращался к директору ФСБ Александру Бортникову и секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву", - говорится в сообщении.

После совещания Путину стало плохо и он вызвал врачей, а потом провел несколько консультаций с людьми из своего близкого окружения.

"Основной темой консультаций было обсуждение идей возможного ответа на удар со стороны Украины по Крымскому мосту. Путин, уже после совещания, действительно дал распоряжение министру обороны и представителям руководства силового блока подготовить и предоставить к рассмотрению варианты мести", - отметили на канале.

Атака на Крымский мост

Ночью 17 июля на Крымском мосту снова прогремели взрывы. Позже в Сети опубликовали первые кадры после взрывов на Крымском мосту.

В Службе безопасности Украины намекнули, что имеют отношение ко взрывам на Крымском мосту, которые прогремели в ночь на 17 июля.

Несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах сообщили, что атака на Крымский мост ночью 17 июля была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

Тем временем Путин приказал срочно собрать совещание из-за атаки на Крымский мост. Российский диктатор заявил, что Министерство обороны России уже готовит ответ, и пригрозил украинцам.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что в ответ на подрыв Крымского моста российские оккупанты могут увеличить количество массированных ракетных обстрелов территории Украины.Кроме того, РФ также может пытаться наступать на некоторым направлениям на фронте и увеличить количество ударов по приграничным территориям.

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