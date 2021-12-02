Грозивший войной Киеву Лукашенко объявил об учениях Беларуси и России у границ Украины

Минск и Москва уже готовы провести первый этап военных учений на белорусско-украинской границе, сказал Александр Лукашенко.
Армия Беларуси и войска России в скором времени проведут военные учения у границ Украины. Договоренности о мероприятии достигнуты на уровне официальных Минска и Москвы. Учения планируют провести в два этапа, причем первый должен пройти уже зимой. Об этом заявил самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко.
Как сообщает РИА Новости, он рассказал о том, чтоб об учениях на границе Беларуси и Украины, которые должны состояться в ближайшее время, достигнуты договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным.Читайте такжеЛукашенко фактически объявил войну Украине
"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", - утверждает Лукашенко.
По его словам, военных маневров следует ожидать в течение ближайших месяцев. Государства пока строят планы, однако первый этап учений должен состояться уже этой зимой.
"(Военные учения пройдут, - ред.) где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев…пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем", - сказал Лукашенко и подчеркнул, что уже все готово для проведения таких мероприятий.
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Заявления Лукашенко в адрес Украины
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что в случае обострения российско-украинского конфликта на Донбассе или инцидентов на границе с Россией, белорусские военные окажут поддержку россиянам. Именно поэтому, как утверждает Лукашенко, Украина укрепляет украинско-белорусский участок границы.
Александр Лукашенко признал оккупированный Москвой Крым территорией России. По его словам, полуостров, дескать, стал фактически и юридически российским после проведенного там "референдума" в 2014 году. При этом он договорился с Путиным о посещении Крыма и Севастополя и подчеркнул, что такой шаг будет означать признание захваченного полуострова территорией РФ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил Лукашенко о том, что признание Крыма "российским" станет непоправимым ударом по украинско-белорусским отношениям. Дипломат резко подчеркнул, что вопрос Крыма является бескомпромиссным для Киева.
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