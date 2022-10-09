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"Идет слишком долго": в Белом доме неожиданно предложили завершить войну дипломатией

9 октября 2022, 17:59

Стороны должны найти возможность выхода из войны переговорным путем, считает Джон Кирби.

США, обстрел Украины
В США призывают к дипломатическому завершению войны / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Выход из войны в Украине, развязанной РФ, необходимо искать дипломатическим путем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически", - подчеркнул он в интервью ABC News.

Вместе с тем американский высокопоставленный чиновник уточнил, что пока в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Украиной.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, она продолжается уже слишком долго", - добавил Кирби.

Ранее Зеленский сказал, что Киев готов к переговорам с Кремлем, но только после того, как там сменится власть. По словам украинского гаранта, Украина пыталась договориться с Путиным, но после аннексии политического диалога больше не будет. Власти будут говорить только с новым российским руководителем.

4 октября президент Зеленский решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он ввел в действие решение СНБО, которое предполагает, что Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

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