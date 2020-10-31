Глава Чечни Кадыров из-за Макрона набросился с угрозами на Жириновского

Глава Чечни потребовал от политика извинений.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее назвал Эммануэля Макрона лидером терроризма и припугнул трагедиями, грубо ответил главе ЛДПР Владимиру Жириновскому за его высказывания о том, что губернаторам недопустимо высказываться по международным вопросам.
Он опубликовал в Telegram длинный ответ Жириновскому, который "взял смелость учить губернаторов их работе". Главе ЛДПР, считает Кадыров, лучше не упоминать религию.
Кроме того, глава Чечни фактически обвинил Жириновского в получении денег за думские мандаты.
"Поэтому Жириновскому лучше не касаться этой темы. Да, пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура - понятия с тобой не сочетающиеся. И не заикайся о борьбе с терроризмом. Я никогда не оправдаю терроризм, потому что, как пехотинец В.В.Путина, сам лично участвовал в борьбе с этой заразой и победил, потеряв тысячи боевых товарищей", - сказал Кадыров.
При этом Кадыров пригрозил политику и призвал его извиниться.
"Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Может тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут", - добавил глава Чечни.
Также он в очередной раз обратился к руководству Франции.
"А руководству Франции дам совет: извинитесь перед мусульманами мира. Вы ликвидировали парня и поставили точку в совершенном убийстве. На этом все закончилось. Всё то, что было после этого - акции, заявления, призывы - к хорошему не приведёт. Остановитесь, извинитесь... Иначе все станет только хуже", - подытожил Кадыров.
Добавим, выступая в радиоэфире, Владимир Жириновский по сути повторил недавние слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что вопросы внешней политики - не прерогатива губернаторов. По словам Жириновского, компетенция губернаторов - хозяйственные вопросы.
Убийство учителя во Франции – о чем сообщалось ранее:
- 20 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в проведении исламофобской политики, заявив, что Макрон нацелился на ислам и мусульман.
- Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал убийство учителя истории, подчеркнув, что это — исламистский теракт. Потом Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно.
- Президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя пообещал защитить светское образование и преподавателей от посягательства религиозных экстремистов, и добавил, что никто не будет отказываться от карикатур.
- Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.