Глава Чечни Кадыров из-за Макрона набросился с угрозами на Жириновского

Кадыров набросился на Жириновского / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее назвал Эммануэля Макрона лидером терроризма и припугнул трагедиями, грубо ответил главе ЛДПР Владимиру Жириновскому за его высказывания о том, что губернаторам недопустимо высказываться по международным вопросам.

Он опубликовал в Telegram длинный ответ Жириновскому, который "взял смелость учить губернаторов их работе". Главе ЛДПР, считает Кадыров, лучше не упоминать религию.

Кроме того, глава Чечни фактически обвинил Жириновского в получении денег за думские мандаты.

"Поэтому Жириновскому лучше не касаться этой темы. Да, пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура - понятия с тобой не сочетающиеся. И не заикайся о борьбе с терроризмом. Я никогда не оправдаю терроризм, потому что, как пехотинец В.В.Путина, сам лично участвовал в борьбе с этой заразой и победил, потеряв тысячи боевых товарищей", - сказал Кадыров.

При этом Кадыров пригрозил политику и призвал его извиниться.

"Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Может тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут", - добавил глава Чечни.

Также он в очередной раз обратился к руководству Франции.

"А руководству Франции дам совет: извинитесь перед мусульманами мира. Вы ликвидировали парня и поставили точку в совершенном убийстве. На этом все закончилось. Всё то, что было после этого - акции, заявления, призывы - к хорошему не приведёт. Остановитесь, извинитесь... Иначе все станет только хуже", - подытожил Кадыров.

Добавим, выступая в радиоэфире, Владимир Жириновский по сути повторил недавние слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что вопросы внешней политики - не прерогатива губернаторов. По словам Жириновского, компетенция губернаторов - хозяйственные вопросы.

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