Кадыров отправляет свои войска в "Бахмутскую мясорубку" в "форме" от Louis Vuitton за $3 тысячи

Глава Чечни и "тік-ток войск" Рамзан Кадыров большое внимание уделяет собственному облику.
Пока на территории Украины ежедневно в "мясных штурмах" гибнут сотни российских оккупантов, он решил "выгулять" обновку от Louis Vuitton.
За камуфляжную куртку элитного бренда путинист отдал не менее 3 300 долларов. На это обратили внимание журналисты.
В Telegram 7 мая Кадыров опубликовал ролик, где проводит якобы "совещание с представителями силовых ведомств Чеченской республики".
По словам Кадырова, в ходе совещания он обсуждал с присутствующими "тему специальной военной операции и повышение эффективности наших подразделений", а также вопрос "обеспечения и подготовки добровольцев, изъявивших желание принять участие в этой священной миссии".
"В завершение я добавил, что чеченские подразделения готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего Владимира Путина, в этом нет никаких сомнений", – сказал Кадыров.
Также Кадыров заявил, что готов отправить свои "тик-ток войска" в Бахмут.
На свое "совещание" он явился в куртке с камуфляжем от Louis Vuitton за 3 300 тысяч долларов.
"Когда обычная форма не прикалывает", – иронизируют авторы в Сети.
В Сети также высмеяли Кадырова за элитную "военную форму".
Смотрите видео, что скрывает путинист Рамзан Кадыров.
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