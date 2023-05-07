Кадыров отправляет свои войска в "Бахмутскую мясорубку" в "форме" от Louis Vuitton за $3 тысячи

За камуфляжную куртку элитного бренда путинист Кадыров отдал не менее 3 300 долларов.

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Кадыров в куртке Louis Vuitton / Коллаж Главред, фото скриншот

Глава Чечни и "тік-ток войск" Рамзан Кадыров большое внимание уделяет собственному облику.

Пока на территории Украины ежедневно в "мясных штурмах" гибнут сотни российских оккупантов, он решил "выгулять" обновку от Louis Vuitton.

За камуфляжную куртку элитного бренда путинист отдал не менее 3 300 долларов. На это обратили внимание журналисты.

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В Telegram 7 мая Кадыров опубликовал ролик, где проводит якобы "совещание с представителями силовых ведомств Чеченской республики".

По словам Кадырова, в ходе совещания он обсуждал с присутствующими "тему специальной военной операции и повышение эффективности наших подразделений", а также вопрос "обеспечения и подготовки добровольцев, изъявивших желание принять участие в этой священной миссии".

Кадыров / скриншот

"В завершение я добавил, что чеченские подразделения готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего Владимира Путина, в этом нет никаких сомнений", – сказал Кадыров.

Также Кадыров заявил, что готов отправить свои "тик-ток войска" в Бахмут.

На свое "совещание" он явился в куртке с камуфляжем от Louis Vuitton за 3 300 тысяч долларов.

Куртка Кадырова / скриншот

"Когда обычная форма не прикалывает", – иронизируют авторы в Сети.

В Сети также высмеяли Кадырова за элитную "военную форму".

Смотрите видео, что скрывает путинист Рамзан Кадыров.

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