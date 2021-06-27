Кандидаты на замену Меркель пригрозили Кремлю остановкой "Северного потока – 2"

Строительство Северного потока-2 / Reuters

Вероятные сменщики Ангелы Меркель на посту немецкого канцлера заявили о готовности прекратить транспортировку российского газа по газопроводу Северный поток-2 ‒ если Москва нарушит обязательства перед Украиной. Об этом сообщает портал Deutsche Welle.

C вышеуказанными заявлениями выступили кандидаты в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет и от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц.

По словам Лашета, было четко согласовано, что этот проект "Северный поток – 2" не должен работать за счет Украины.

"Если президент (РФ) Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, его (газопровод – Главред) можно остановить в любое время – даже тогда, когда газопровод будет готов, ведь тогда основа для бизнеса отпадет. Настолько просто", – сказал он.

В свою очередь Шольц заявил: хотя Путин видит в этом проекте и экономическую, и политическую выгоду, то Германия рассматривает Северный поток -2 "чисто экономически".

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"Ухудшение транзита газа и безопасность Украины будут иметь последствия для возможного транзита через завершенный в будущем газопровод", ‒ сказал Шольц.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американской делегации в Киеве призвал США и Евросоюз остановить запуск российского газопровода Северный поток-2. По его словам, работа трубопровода будет нести угрозу национальной безопасности украинского государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что согласно данным разведки, Россия после достройки первой нитки СП-2 может пойти на провокации против Украины.