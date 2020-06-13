В Польше объяснили, кому из украинцев разрешен въезд на территорию страны

Для украинских туристов Польша пока закрыта / RAP

В субботу, 13 июня, Польша отменила трехмесячный запрет на въезд на территорию государства для граждан Евросоюза. Иностранцы не смогут посетить европейские страны до 1 июля, однако существуют исключения для определенной категории лиц.

Об этом сообщает TVN24.

"Путешественники будут иметь право на бесплатный въезд, выезд и транзит через территорию Польши. Они не должны проходить самоизоляцию", - говорится в сообщении.

Также названа категория лиц-иностранцев, которые могут въехать на территорию Польши до 1 июля. Это граждане Украины, Беларуси и России, у которых есть легальные основания для пребывания на польской территории. В частности, украинцам, белорусам и россиянам будет разрешен въезд в Польшу при наличии разрешения на работу, свидетельства о браке с польскими гражданами и в том случае, если они являются детьми польских граждан.

Кто из украинцев сможет посетить Польшу до 1 июля

Украинские граждане, которые состоят в браке с гражданами Польши

Украинцы, работающие в Польше на законном основании

Граждане Украины, которые являются детьми польских граждан.

Напоследок подчеркивается, что международное авиасообщение в Польше будет восстановлено с 16 июня.

Ранее в Госпогранслужбе Украины рассказали, как украинцы могут попасть в Польшу во время карантина.