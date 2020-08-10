Иран "нашел крайних" и отказался платить МАУ за сбитый самолет

Иран отказался компенсировать стоимость самолета МАУ / Reuters

В Иране сделали громкое заявление о том, что не намерены выплачивать украинской авиакомпании МАУ компенсацию за Boeing, который был сбит иранскими ракетами в январе этого года, так как самолет был застрахован европейскими компаниями.

Об этом заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, передает Reuters.

"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", - заявил Сулеймани.

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Следует уточнить, что данный комментарий не касается компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ.

Пассажирский самолет МАУ Boeing-737, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение в районе Тегерана после несколько минут после взлета. На борту находилось 176 человек, которые все погибли. Позже выяснилось, что лайнер был сбит иранской ракетой.

Ранее Иран предложил Украине отказаться от судебных исков по делу о сбивании иранскими военными самолета МАУ. Отмечается, что Киеву и семьям погибших предложили согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.

Как сообщалось, 6 апреля представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет у Тегерана. Также он заявил, что в Иране за сбитие украинского самолета никого не будут арестовывать.