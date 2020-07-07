Ждать придется долго: Евросоюз рассматривает три сценария открытия границ

Евросоюз рассматривает три сценария открытия границ / segodnya.ua

В Евросоюзе рассматривают три возможных сценария сроков открытия границ, пересечение которых было ограничено из-за пандемии коронавируса. Это сентябрь, конец текущего года или вообще 2021 год, заявил исполнительный директор пограничного агентства ЕС Frontex Фабрис Леджери.

Об этом сообщает Укринформ.

"Исходя из оценки оперативной ситуации, мы дополнили рекомендации Еврокомиссии по отмене временных ограничений на "несущественные" (несвязанные с острой потребностью или профессиональной деятельностью – ред.) путешествия в ЕС. Соответственно, у нас есть три сценария. По первому ЕС и Frontex будут способны вернуться к нормальной охране границ в сентябре. По второму, мы сможем сделать это лишь в конце текущего года. По наименее оптимистичному сценарию, в течение 2021 года мы все еще будем вынуждены иметь дело с последствиями пандемии и определенными ограничениями на путешествия", - объяснил Леджери.

Как сообщается, агенство планирует расширить обмен информацией с третьими странами. В частности, Frontex направит офицера связи в Украину - в рамках выполнения регионального мандата в отношении стран Восточного партнерства.

Читайте такжеВ Украине могут прекратить продажу авиабилетов в ЕвропуНапомним, ранее сообщалось, Евросоюз открыл границы, но не для всех. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными", и граждане которых могут пересекать границы стран блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла.

По данным издания, в список вошли Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

Добавим, что 4 июля 17 украинских граждан не пропустили в Грецию в связи с карантинными ограничениями на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран.