УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ждать придется долго: Евросоюз рассматривает три сценария открытия границ

В Европе пока не готовы полностью открыть границы для всех.

7 июля 2020, 10:16
граница, Украина, Евросоюз
Евросоюз рассматривает три сценария открытия границ / segodnya.ua

В Евросоюзе рассматривают три возможных сценария сроков открытия границ, пересечение которых было ограничено из-за пандемии коронавируса. Это сентябрь, конец текущего года или вообще 2021 год, заявил исполнительный директор пограничного агентства ЕС Frontex Фабрис Леджери.

Об этом сообщает Укринформ.

"Исходя из оценки оперативной ситуации, мы дополнили рекомендации Еврокомиссии по отмене временных ограничений на "несущественные" (несвязанные с острой потребностью или профессиональной деятельностью – ред.) путешествия в ЕС. Соответственно, у нас есть три сценария. По первому ЕС и Frontex будут способны вернуться к нормальной охране границ в сентябре. По второму, мы сможем сделать это лишь в конце текущего года. По наименее оптимистичному сценарию, в течение 2021 года мы все еще будем вынуждены иметь дело с последствиями пандемии и определенными ограничениями на путешествия", - объяснил Леджери.

Как сообщается, агенство планирует расширить обмен информацией с третьими странами. В частности, Frontex направит офицера связи в Украину - в рамках выполнения регионального мандата в отношении стран Восточного партнерства.

Читайте такжеВ Украине могут прекратить продажу авиабилетов в ЕвропуНапомним, ранее сообщалось, Евросоюз открыл границы, но не для всех. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными", и граждане которых могут пересекать границы стран блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла.

По данным издания, в список вошли Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

Добавим, что 4 июля 17 украинских граждан не пропустили в Грецию в связи с карантинными ограничениями на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран.

Евросоюз граница запрет на въезд пандемия новости Европы
Сейчас вы просматриваете новость «Ждать придется долго: Евросоюз рассматривает три сценария открытия границ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:50
Названы новые симптомы коронавируса
10:49
Ситуация с COVID-19 в Украине: Минздрав готовится ко второй волне коронавируса
10:35
Адвокат Ефремова 3 раза лишался лицензии и готов остаться без нее 4 раз
10:19
Зеленский начал подготовку ко вторжению России мнение
10:16
Ждать придется долго: Евросоюз рассматривает три сценария открытия границ Видео
10:12
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 7 июля
10:09
В ВСУ рассказали, может ли Россия захватить Херсонскую область
09:50
Рак шейки матки: симптомы, причины и факторы риска
09:36
В Украине могут прекратить продажу авиабилетов в Европу Видео
09:02
Коронавирус в Украине 7 июля: число зараженных приближается к новой психологической отметке
08:48
Иммунитет к COVID-19: ученые дали удручающий прогноз
08:43
Шальная прибыль: журналисты узнали, кто в Украине зарабатывает на коронавирусе Видео
08:42
Попытка Зеленского установить мир на Донбассе с треском провалилась мнение
08:22
Признаки родов: когда нужно собираться в роддом
08:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 июля: кто встретит свою вторую половину
08:03
Чат с экспертом-международником Илией Кусой
07:53
Ученые назвали причину высокой смертности от COVID-19
07:32
В Кабмине назвали примерные сроки проведения встречи в нормандском формате
07:20
ЕС не верит нашей статистике, поэтому границы для украинцев будут закрытыми - вирусолог Алла Мироненко
06:54
Почему из истерики "Путин-нападет" торчат уши Порошенко мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять