"Красные линии" Кремля в щепки: ВСУ разрушили опасения США операцией на Курщине

США, поддержали право Украины вести боевые действия на территории России, что является большим достижением.

https://glavred.info/world/krasnye-linii-kremlya-v-shchepki-vsu-razrushili-opaseniya-ssha-operaciey-na-kurshchine-10596926.html Ссылка скопирована

Курская операция сыграла важную роль в уничтожении "красных линий" / Коллаж: Главред, фото: фото: 53 ОМБр, Минобороны РФ, скриншот из видео

Курская операция стала довольно неожиданным успехом ВСУ как и для страны-агрессора России, так и для западных партнеров. Одно из главных ее достижений - это разрушение одной из так называемых "красных линий" в головах западных политиков.

Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его словам, поддержка Запада, в частности США, права Украины вести боевые действия на территории врага является большим достижением.

"Но все равно остаются опасения и "красные линии", которые Байден и некоторые европейские политики сами себе нарисовали. Это скорее политико-психологическая проблема. Поэтому нам приходится каждый раз разрушать "красные линии", или западные политики начинают понимать, что нарисованные ими линии надо отменять и помогать Украине", - подчеркнул он. видео дня

В качестве примера Фесенко привел ситуацию, когда западные лидеры не предоставляли Украине ПВО, аргументируя, что это может быть признаком участия в войне. На самом деле это не так, ведь при передаче собственность приобретает та страна, которая ее получает.

Тогда партнеры Украины поняли, что нужно оказывать помощь только после того, как Россия начала разрушать украинскую энергетику осенью 2022 года. Да и это не единственный пример опасений, которые Западу пришлось переступить.

"Это проблема самоограничений демократических политиков, которые мыслят иначе. Во время Второй мировой войны у американских политиков также были "красные линии", и эти линии тоже пришлось преодолевать. Так что ничего нового", - подытожил политолог.

Кто такой Владимир Фесенко? Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Уничтожение "красных линий" РФ - что известно

Напомним, что США нам не помогали активно оружием перед российским вторжением, да и в первый месяц войны давали только легкое оружие в ограниченных количествах, потому что просто не верили в то, что мы выстоим. Штаты были готовы к тому, что Украина проиграет войну. Политолог Фесенко рассказал, что США начали помогать гораздо позже - когда увидели, что России не удалось захватить Киев и победить Украину. Но и тогда эта помощь была с массой "красных линий" и такой, чтобы мы просто не проиграли эту войну.

Ранее сообщалось, что операция украинских военных в Курской области важна для Украины по нескольким причинам. В первую очередь она окончательно нивелировала так называемые красные линии, о которых очень любит говорить страна-агрессор Россия.

Накануне Олег Лесной заявил, что события в Курской области показали, что разрешение на использование Украиной дальнобойного оружия США и других стран по территории страны-агрессора России может стереть так называемые "красные линии" Путина.

Читайте также об операции в Курской области:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред