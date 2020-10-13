Кровавая бойня в России: нижегородский стрелок найден мёртвым в лесу

Бабушка "нижегородского стрелка" призывала внука поменьше играть в компьютерные игры и больше времени посвящать учебе. Он убил ее, прохожих и себя.
Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии обнаружили тело 18-летнего парня, который 12 октября в городском округе Бор Нижегородской области открыл стрельбу по людям. В результате четыре человека, в том числе бабушка стрелка, скончались и трое госпитализированы в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает ТАСС в Telegram.
Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что мужчина покончил с собой.
"Сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии региона в ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трех человек", — заявили в пресс-службе областного ГУ МВД.
Как сообщает МК, 18-летний Данил Монахов поругался со своей бабушкой во дворе дома, после чего выстрелил в нее. На крики прибежал сосед и получил несколько пулевых ранений.
После этого молодой человек схватил два ружья и убежал на остановку населенного пункта Бор. Там он снова открыл стрельбу, убив одного человека и ранив троих. Также он произвел выстрелы в сторону пассажирского автобуса, однако в нем никто не пострадал. Затем стрелок сбежал в лесополосу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства людей.
Сообщается, что бабушка "нижегородского стрелка" призывала внука поменьше играть в компьютерные игры и больше времени посвящать учебе. На этой почве между родственниками часто случались конфликты.
Покончившему с собой стрелку из Нижнего Новгорода проведут посмертную психиатрическую экспертизу, заявляет источник в правоохранительных органах.
В результате стрельбы четыре человека, в том числе бабушка стрелка, скончались и трое госпитализированы в тяжелом состоянии.
Стрельба в России – о чем сообщалось ранее:
- В Нижегородской области в России неизвестный устроил стрельбу на автобусной остановке, есть погибшие и раненые.
- По данным местных жителей, стрельба произошла в посёлке Большеорловское недалеко от дома № 7 по улице Микрорайон.
- По предварительной информации от местных жителей, в посёлок Большеорловское приехал 18-летний молодой человек. По неизвестным причинам он открыл огонь из ружья по членам своей семьи, а также по проходившему мимо рейсовому автобусу №107. Среди пострадавших бабушка подозреваемого. Чуть позже стало известно, что она скончалась.
- По словам ещё одного из очевидцев, молодой человек не расстреливал непосредственно автобус - в транспортное средство попала дробь, когда он стрелял по прохожим.