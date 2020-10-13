Кровавая бойня в России: нижегородский стрелок найден мёртвым в лесу

Нижегородский стрелок найден мёртвым в лесу / соцсети

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии обнаружили тело 18-летнего парня, который 12 октября в городском округе Бор Нижегородской области открыл стрельбу по людям. В результате четыре человека, в том числе бабушка стрелка, скончались и трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ТАСС в Telegram.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что мужчина покончил с собой.

"Сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии региона в ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трех человек", — заявили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Как сообщает МК, 18-летний Данил Монахов поругался со своей бабушкой во дворе дома, после чего выстрелил в нее. На крики прибежал сосед и получил несколько пулевых ранений.

После этого молодой человек схватил два ружья и убежал на остановку населенного пункта Бор. Там он снова открыл стрельбу, убив одного человека и ранив троих. Также он произвел выстрелы в сторону пассажирского автобуса, однако в нем никто не пострадал. Затем стрелок сбежал в лесополосу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства людей.

Сообщается, что бабушка "нижегородского стрелка" призывала внука поменьше играть в компьютерные игры и больше времени посвящать учебе. На этой почве между родственниками часто случались конфликты.

Покончившему с собой стрелку из Нижнего Новгорода проведут посмертную психиатрическую экспертизу, заявляет источник в правоохранительных органах.

В результате стрельбы четыре человека, в том числе бабушка стрелка, скончались и трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

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