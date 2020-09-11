Латвия выдала 57 виз белорусам, которым угрожает преследование

Латвия предоставила 57 виз белорусам / ua.news

МИД Латвии выдало 57 виз лицам, которые могут подвергаться политическому преследованию в Беларуси. Также латвийское правительство рассматривает просьбу и о предоставлении им политического убежища.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ведомство выдало 57, пишет Delfi.

По словам Ринкевича, правительство Латвии на это время выделило 200 тысяч евро на лечение жертв репрессий из Беларуси в медицинских учреждениях Латвии и для поддержки журналистов и различных групп белорусского общества.

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Также он выразил надежду, что Европейский союз на следующем заседании Совета ЕС до 21 сентября введет санкции в отношении белорусских чиновников. Ринкевич подтвердил, что между странами ЕС нет разногласий по поводу введения санкций в отношении белорусских властей.

Напомним, ранее Главред сообщал, что представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам видеконференции с участием министров иностранных дел стран-членов ЕС заявил ‒ Евросоюз не признал результаты выборов президента Беларуси и анонсировал введение санкций.

Также отметим, в США и ЕС обсуждают введение в ближайшем будущем санкций против Беларуси.