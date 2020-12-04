"ЛДНР" в Совбезе ООН: Арестович оценил резонансное заявление России

Признание Россией своего участие в конфликте на Донбассе - позитивный сигнал, - Арестович / Reuters

Заявление постпреда России при ООН Василия Небензи о том, что события на Донбассе – это политический конфликт РФ и Украины, весьма вероятно, является оговоркой. Однако факт признания Москвой своего участия в политическом аспекте конфронтации – это положительный момент.

Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента, советник украинской делегации в ТКГ по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Небензя был обеспокоен тем, что большинство участников Совета безопасности ООН осудили попытку России привлечь к неформальным переговорам представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР". Этим можно объяснить его заявление.

"Думаю, господин Небензя был обеспокоен тем, что большинство постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН дезавуировались и осудили это шоу, которое они вчера устроили (речь идет о попытке России легитимизировать представителей ОРДЛО в ООН). Он был немного в отчаянии и, возможно, оговорился. Правда вдруг выскочила...", - считает Арестович.Читайте такжеВ России раскрыли планы по Донбассу и поставили Украине ультиматум из-за "ЛДНР"

Впрочем, признание Россией факта своего участия в политических аспектах конфликта на Донбассе – это уже позитивный сигнал.

"А может, и сознательно, и они признают долю участия по крайней мере в политической фазе конфликта. Это хороший путь, это хорошо, что они это признают", - подчеркнул Алексей Арестович.

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