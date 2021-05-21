Лидер ХАМАС схвачен на территории Палестины

Хамидана подозревают в причастности к деятельности ХАМАС, которая признана террористической организацией.
Лидер террористической группировки ХАМАС Алаа Хамидан был схвачен на территории палестинской автономии.
Его задержали в городе Шхем, сообщает Newsru.co.il. Информацию официально подтвердили местные власти.
Хамидана подозревают в причастности к деятельности ХАМАС, которая признана террористической организацией.
Также он фигурирует в парламентском списке Аль-Кудс, что представляет интересы ХАМАСа в Палестинской национальной администрации.
Обострение между Палестиной и Израилем: новости
- 15 мая авиаударом армии Израиля было разрушено многоэтажное офисное здание в секторе Газа, в котором размещались офисы американской Associated Press и катарской телекомпании Al Jazeera.
- После удара израильских ВВС президент США Джо Байден срочно созвонился с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху.
- Боевики ХАМАС в ночь на 16 мая продолжили обстрел Израиля, а израильские военные нанесли новые удары по Сектору Газа и взорвали дом лидера ХАМАС.
- Израиль и Палестина назвали число жертв в результате обострения конфликта.
- 17 мая стало известно, что за неделю из сектора Газа запустили в сторону Израиля рекордные 3100 ракет.
Автор: Диана Беловодская