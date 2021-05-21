Лидер ХАМАС схвачен на территории Палестины / Фото Reueters

Лидер террористической группировки ХАМАС Алаа Хамидан был схвачен на территории палестинской автономии.

Его задержали в городе Шхем, сообщает Newsru.co.il. Информацию официально подтвердили местные власти.

Хамидана подозревают в причастности к деятельности ХАМАС, которая признана террористической организацией.

Также он фигурирует в парламентском списке Аль-Кудс, что представляет интересы ХАМАСа в Палестинской национальной администрации.

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