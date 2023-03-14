Лукашенко ищет "крышу" и при первой же возможности предаст Путина - политолог

Самопровозглашенный президент Беларуси ищет для себя позицию, в которой он будет необходимым, чтобы сохраниться независимо от того, что будет происходить с РФ.

Лукашенко - "почтальон от Путина", заявил Александр Кочетков / Фото kremlin.ru

Белорусский диктатор Александр Лукашенко выступает в роли посредника между Россией, Китаем и Ираном. Таким образом он хочет обеспечить себе благосклонность и защиту Пекина. Об этом в интервью Главреду заявил политический аналитик Александр Кочетков.

По словам Кочеткова, Лукашенко - "почтальон от Путина", но при этом имеет и собственную цель. Самопровозглашенный президент Беларуси ищет для себя позицию, в которой он будет необходимым, чтобы сохраниться независимо от того, что будет происходить с Россией.

"Он ищет "крышу" в виде Китая. Мол, с Китаем все считаются, потому что он экономически мощный, поэтому Лукашенко хочет, чтобы тот навел крышу над Беларусью, особенно понимая последствия всех пертурбаций, которые будут происходить в РФ, потому что это будет напрямую влиять и на позицию Лукашенко", - объяснил Кочетков.

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Функция Лукашенко - попытаться выстроить сообщество, определенный экономически-военный союз между Россией, Ираном и Беларусью, где последняя будет посредником, предположил политолог.

Кочетков отметил, что Иран не слишком хочет отправлять вооружение и составляющие для производства оружия непосредственно России, но он это делает.

"А вот Беларусь формально не в состоянии войны, потому что хоть и участвует в агрессии России против Украины, но не участвует в военных действиях. Поэтому ей самолетами могут что-то доставить из Ирана, а дальше она уже будет передавать это непосредственно России. Китай также не хочет напрямую этим заниматься, он будто над схваткой", - сказал он.

Так как Лукашенко, в отличие от Путина, не боится встречаться с людьми, то выполняет функцию модератора-посредника.

"Но, в первую очередь, он руководствуется собственными интересами, и при первой же возможности предаст Путина, если будет уверен в том, что имеет "крышу" Китая", - резюмировал Кочетков.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко не хочет открыто принимать участие в войне РФ против Украины. Поэтому никакие провокации на границе не заставят Беларусь вступить в войну, пока на это нет политической воли, считает белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич.

Ранее Главред писал, что Кремль вряд ли решится устроить государственный переворот в Беларуси, так как это очень "рискованная игра". Политолог Валерий Карбалевич считает, что, убрав Лукашенко, РФ может получить более антироссийский режим, чем сейчас.

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