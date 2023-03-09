Лукашенко ввел смертную казнь за "госизмену": кто под угрозой

В Беларуси к смертной казни за "государственную измену" могут приговорить военнослужащих и чиновников.

У Лукашенко будут приговаривать людей к смертной казни через "госизмену" / Коллаж фото УНИАН, pixabay.com

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ужесточил наказание за "государственную измену". Теперь за такое "преступление" он хочет приговаривать к смертной казни чиновников и военных. Об этом сообщают белорусские пропагандисты.

Белорусский диктатор уже подписал Закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". К уголовной ответственности могут приговорить всех лиц, занимающих государственные должности.

"Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания - смертной казни", - пишут пропагандисты.

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Также в Беларуси установили сумму штрафа за преступления "антигосударственной направленности". Его размер составляет до 50 тысяч базовых величин. Кроме того, Лукашенко ввел уголовную ответственность за пропаганду терроризма, дискредитации ВС Беларуси и других военных, а также за нарушение требований по защите госсекретов.

Теперь белорусские правоохранители смогут на дольше задерживать тех, кого подозревают в "госизмене", чтобы "максимально качественно провести оперативно-следственные мероприятия". Вместе с тем они могут отпускать лиц, которые готовили нападение на учреждения с международной защитой или имели отношение к совершению диверсии. Отпустить таких лиц могут в том случае, если они отказались от своих намерений или сообщили о подготовке заранее.

Следует отметить, что Беларусь является единственной страной в Европе, где до сих пор применялась смертная казнь.

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что Беларусь пытается уйти от принуждения агрессора России напрямую вступить в войну против Украины.

Однако если Лукашенко отдаст такой приказ, белорусские военные вынуждены будут его выполнять. По данным военной разведки, в ближайшее время нет угрозы нападения российских оккупантов с территории белорусского государства.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев недавно говорил, что на территории Беларуси не собрано достаточно сил оккупантов для наземного наступления на Украину. Однако впоследствии все зависит от того, какие ресурсы и намерения будут у противника на данном направлении.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что вступление Беларуси напрямую в войну России против Украины является маловероятным сценарием. По его словам, Лукашенко максимально ослабил свои войска, когда отдал российским оккупантам боеприпасы и военную технику.

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