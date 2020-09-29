Макрон встретился с Тихановской: о чем договорились по Беларуси

Светлана Тихановская встретилась с Эммануэлем Макроном/ DELFI/Josvydas Elinskas

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с лидером объединенной белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Как сообщает портал Delfi, встреча состоялась в Вильнюсе.

Как подчеркнула Тихановская после встречи, Макрон пообещал сделать все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси.

"Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены, — сказала Тихановская.

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