Макрон встретился с Тихановской: о чем договорились по Беларуси

Президент Франции высказался о режиме в Беларуси.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с лидером объединенной белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Как сообщает портал Delfi, встреча состоялась в Вильнюсе.
Как подчеркнула Тихановская после встречи, Макрон пообещал сделать все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси.
"Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены, — сказала Тихановская.
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Автор: Алексей Тычина