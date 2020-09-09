Маски-шоу и обыски в Минске: что известно о задержании Колесниковой и ее соратников

Максима Знака заметили на парковке в окружении людей в масках.
В Минске задержан еще один член Координационного совета белорусской оппозиции.
Новые облавы в Минске: задержан еще один соратник Колесниковой
Максим Знак задержан, его телефон недоступен, сообщает белорусский портал Tut.by.
Знак успел написать коллегам из Совета, что кто-то пришел в штаб Виктора Бабарико, где он находился, и слово "маски".
"В 8.30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился и написал слово "маски". Сейчас он недоступен", — рассказал пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Глебов.
Очевидцам удалось сфотографировать людей в масках рядом с Максимом Знаком на парковке у штаба.
Адвокат Знака Дмитрий Лаевский рассказал, что делом занимается Следственный комитет.
"Следственный комитет проводит процессуальные действия, причины и поводы неизвестны. Сейчас у Максима Знака дома планируется обыск", — сказал Лаевский.
Как передает корреспондент издания с места событий, в штаб прессу не пускают, но в помещении находятся люди, которые, судя по всему, что-то ломают.
На парковке возле штаба несколько характерных микроавтобусов с тонированными стеклами, один из них без номеров.
Похищение Колесниковой: что известно о последнем разговоре с ней
В то же время в квартире похищеной ранее Марии Колесниковой в Минске проходит обыск.
"В квартиру к Марии Колесниковой на Независимости ломились в штатском и в масках три человека. Судя по звуку, ломали дверь. Сейчас там", — пишет белорусский Telegram-канал Motolkohelp со ссылкой на источники.
В свою очередь сестра Колесниковой Татьяна Хомич подчеркнула, что оппозиционрка не собиралась покидать страну.
Читайте такжеВ оппозиции Беларуси объяснили, что случилось с паспортом Колесниковой"Поэтому, когда говорят, что она уехала, собиралась уехать, планировала уехать – это неправда", – рассказала Хомич Сегодня.
Она уточнила, что последний разговор между сестрами состоялся в ночь на понедельник, тогда Колесникова сообщила, что у нее все хорошо. Разговор был "семейным".
Говоря о последнем разговоре, Татьяна Хомич сообщила, что ее сестра говорила об отдыхе. "Мария устала и собиралась отдыхать, у нее было хорошее настроение, бодрое настроение как всегда идти до конца и продолжать то, что она делает", – подытожила Татьяна.
- 8 сентября, Марию Колесникову и ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова пытались выдворить на территорию Украины. Родненков и Кравцов успешно пересекли белорусско-украинскую границу.
- Марию Колесникову задержали. По предварительной информации, ее не смогли отправить в Украину по той причине, что она порвала свой паспорт.