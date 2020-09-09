Маски-шоу и обыски в Минске: что известно о задержании Колесниковой и ее соратников

Максим Знак / Дарья Бурякина, TUT.BY

В Минске задержан еще один член Координационного совета белорусской оппозиции.

Новые облавы в Минске: задержан еще один соратник Колесниковой

Максим Знак задержан, его телефон недоступен, сообщает белорусский портал Tut.by.

Знак успел написать коллегам из Совета, что кто-то пришел в штаб Виктора Бабарико, где он находился, и слово "маски".

"В 8.30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился и написал слово "маски". Сейчас он недоступен", — рассказал пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Глебов.

Очевидцам удалось сфотографировать людей в масках рядом с Максимом Знаком на парковке у штаба.

/ Telegram-канал МотолькоПомоги

Адвокат Знака Дмитрий Лаевский рассказал, что делом занимается Следственный комитет.

"Следственный комитет проводит процессуальные действия, причины и поводы неизвестны. Сейчас у Максима Знака дома планируется обыск", — сказал Лаевский.

Как передает корреспондент издания с места событий, в штаб прессу не пускают, но в помещении находятся люди, которые, судя по всему, что-то ломают.

На парковке возле штаба несколько характерных микроавтобусов с тонированными стеклами, один из них без номеров.

Похищение Колесниковой: что известно о последнем разговоре с ней

В то же время в квартире похищеной ранее Марии Колесниковой в Минске проходит обыск.

"В квартиру к Марии Колесниковой на Независимости ломились в штатском и в масках три человека. Судя по звуку, ломали дверь. Сейчас там", — пишет белорусский Telegram-канал Motolkohelp со ссылкой на источники.

В свою очередь сестра Колесниковой Татьяна Хомич подчеркнула, что оппозиционрка не собиралась покидать страну.

Читайте такжеВ оппозиции Беларуси объяснили, что случилось с паспортом Колесниковой"Поэтому, когда говорят, что она уехала, собиралась уехать, планировала уехать – это неправда", – рассказала Хомич Сегодня.

Она уточнила, что последний разговор между сестрами состоялся в ночь на понедельник, тогда Колесникова сообщила, что у нее все хорошо. Разговор был "семейным".

Говоря о последнем разговоре, Татьяна Хомич сообщила, что ее сестра говорила об отдыхе. "Мария устала и собиралась отдыхать, у нее было хорошее настроение, бодрое настроение как всегда идти до конца и продолжать то, что она делает", – подытожила Татьяна.