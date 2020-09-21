Масштабный сбой в работе Telegram: что происходит с популярным мессенджером

Жители многих стран пожаловались на проблемы с доступом к мессенджеру Телеграм.
В работе популярного онлайн-мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.
Жители многих стран пожаловались на проблемы с доступом к мессенджеру Телеграм. Соответствующая карта с проблемными зонами опубликована ресурсом Downdetector.
Согласно обнародованным данным, проблемы с подключением к Telegram наблюдаются в Украине, России, Беларуси, европейских и азиатских странах.
О том, что Тelegram не работает сообщалось еще 19 сентября, когда у многих пользователей наблюдались аналогичные проблемы.
Тогда о сбоях в работе Telegram сообщали пользователи из Украины, Беларуси, Казахстана, Германии, Италии и Нидерландов, Сингапура и Бразилии.
Причины сбоя в работе Telegram пока неизвестны.
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Напомним, ранее пользователи уже жаловались на сбой в работе Telegram.
В частности, мессенджер отказывался отправлять сообщения, а также были трудности с их получением.