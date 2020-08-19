Массовые требования отставки Лукашенко: у Тихановской дали советы активистам Беларуси

Оппозиция призывает к мирным собраниям в Беларуси / tut.by

Белорусы должны проводить мирные акции и призывать органы местного самоуправления в официальном порядке требовать отставки Александра Лукашенко с поста президента Беларуси. Все действия должны носить мирный характер и не предусматривать столкновений с силовиками.

Об этом говорится в заявлении доверенного лица кандидата в президенты РБ Светланы Тихановской Ольги Ковальковой, опубликованного на ее странице в социальной сети Facebook.

В частности, Ковалькова призывает предприятия, организации и другие учреждения проводить мирные акции и забастовки в своих городах, а также населенных пунктах и требовать от местных властей официально признать выборы президента несостоявшимися с последующим требованием отставки Лукашенко. Решения местных органов власти должны быть приняты на внеочередных сессиях советов.Читайте такжеУ Тихановской рассказали, посадят ли в тюрьму Лукашенко в случае прихода к власти

"Заявление местных администраций и исполкомов о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко должно быть размещено на официальных сайтах этих органов и в официальных изданиях местных властей, а также направлено в президентскую администрацию", - отмечается в сообщении Ковальковой. Если местные администрации не реагируют, она советует призывать к срочной отставке их руководителей.

Ковалькова подчеркнула, что собрания должны быть мирными – участникам следует избегать провокаций, которые могут привести к столкновению с силовиками. По всем вопросам координации действий политик советует связываться с ней.

Напомним, Лукашенко жестко отреагировал на создание координационного совета по передаче власти – он обвинил оппозицию в "захвате власти" и пообещал ответные меры.Читайте также"Придется отвечать": на заводе в Гродно Лукашенко назвали бывшим президентом и выдвинули требования

Также Александр Лукашенко рассказал, кто будет править Беларусью в случае президентства Тихановской, и объяснил, почему Бабарико в таком случае может не выйти на свободу.