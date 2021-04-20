Меркель сделала заявление по ситуации на востоке Украины и в Крыму

Меркель оценила ситуацию на востоке Украины и в Крыму / УНИАН

На сегодня с учетом угроз безопасности ситуация на Донбассе и в Крыму более чем тревожная. Но Европа не должна отказываться от диалога с Российской Федерацией, несмотря на все разногласия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Также она подчеркнула, что, несмотря на то, что некоторые страны сейчас выступают против проекта "Северный поток-2", Германия поддерживает его строительство.

"Ситуация в Беларуси, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная", - сказала Меркель в ходе обращения к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По ее словам, на сегодня мир и безопасность уже не являются чем-то самими собой разумеющимися.

В то же время она подчеркнула, что, несмотря на то, что некоторые страны выступают против проекта "Северный поток-2" из-за ситуации, которая сложилась, Германия поддерживает его строительство.

"Я знаю о противоречиях в связи с "Северным потоком-2", знаю позицию многих стран-членов (ПАСЕ - ред.). Как ЕС мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода. Во всяком случае, хочу указать, что… газ "Северного потока-1" не хуже того, что идет транзитом через Украину или газ, который приходит из России через Турцию", - сказала Меркель.

Она отметила, что Германия "приняла решение о строительстве "Северного потока-2", это политическая борьба, которую многие видят иначе".

Отметим, ранее глава Европейской народной партии Германии Манфред Вебер призвал остановить газопровод "Северный поток-2" в случае обострения ситуации возле границ Украины.

Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее: