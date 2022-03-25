Минобороны РФ дало "заднюю": штурм украинских городов якобы не планировался

Войска России / Reuters

В России сделали заявление о возможном штурме украинских городов. Как заявили в Генштабе Вооруженных сил страны-агрессора, главной целью оккупанты теперь называют "освобождение" Донбасса.

"Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения", – сказал начальника главного оперативного управления ГШ РФ Сергей Рудской.

При этом он заявил, что сейчас такая "возможность не исключается".

Впрочем, вероятность штурма украинских городов, якобы будет зависеть от "выполнения отдельными группировками поставленных задач".

В последствие Рудской заявил, что силы агрессора "будут концентрироваться на главном – полном освобождении Донбасса".

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Война в Украине 2022

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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