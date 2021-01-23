Москва восстала: силовики начали массово "грузить" протестующих в автозаки

Жители столицы России идут бесконечным потоком в сторону Пушкинской площади.
Масштабные митинги в России начались в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального.
Митинг 23 января проходит и в Москве. Люди идут бесконечным потоком в сторону Пушкинской площади по Тверской, сообщает телеканал Дождь.
Еще до начала акции было известно о десяти задержанных.
Кроме того, задержали соратницу Навального - Любовь Соболь.
Также в квартиру в районе Пушкинской площади, где находятся сотрудники "Дождя" и ведут трансляцию, пришли полицейские, они вырубили электричество, залезли на крышу.
В соцсетях появилось видео, как ловят участников митинга.
По информации "Медиазоны", на Пушкинской площади стычки — люди встали в сцепку перед памятником Пушкину, снесли ограждения и бросаются снежками в силовиков.
В соцсетях сообщили, что начались проблемы с интернетом - даже через VPN работает очень медленно.
Тем временем, Пушкинская площадь заполнилась, толпы людей собираются на Тверской.
Чуть позже люди с Пушкинской двинулись в сторону Кремля, на Манежную площадь. В толпе также призывали выйти на Красную площадь.
Вышла на митинг 23 января и жена оппозиционера Навального - Юлия.
Заметили на митинге в Москве и маму Алексея Навального - Людмилу Навальную.
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Митинги в России – о чем сообщалось ранее:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.