Москва восстала: силовики начали массово "грузить" протестующих в автозаки

В Москве начались жесткие задержания / t.me/bazabazon

Масштабные митинги в России начались в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального.

Митинг 23 января проходит и в Москве. Люди идут бесконечным потоком в сторону Пушкинской площади по Тверской, сообщает телеканал Дождь.

Еще до начала акции было известно о десяти задержанных.

Кроме того, задержали соратницу Навального - Любовь Соболь.

Любовь Соболь задержали / t.me/tvrain

Также в квартиру в районе Пушкинской площади, где находятся сотрудники "Дождя" и ведут трансляцию, пришли полицейские, они вырубили электричество, залезли на крышу.

В соцсетях появилось видео, как ловят участников митинга.

По информации "Медиазоны", на Пушкинской площади стычки — люди встали в сцепку перед памятником Пушкину, снесли ограждения и бросаются снежками в силовиков.

В соцсетях сообщили, что начались проблемы с интернетом - даже через VPN работает очень медленно.

Тем временем, Пушкинская площадь заполнилась, толпы людей собираются на Тверской.

Тверская площадь / t.me/tvrain

Чуть позже люди с Пушкинской двинулись в сторону Кремля, на Манежную площадь. В толпе также призывали выйти на Красную площадь.

Вышла на митинг 23 января и жена оппозиционера Навального - Юлия.

Заметили на митинге в Москве и маму Алексея Навального - Людмилу Навальную.

Людмила Навальная на митинге / t.me/tvrain

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