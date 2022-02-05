"Мы едины с Украиной": госсекретарь США опубликовал видео в поддержку Киева

Энтони Блинкен поддержал Украину / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен опубликовал видео в поддержку Украины. Вместе с главным американским дипломатом непоколебимую поддержку нашей стране выразил ряд европейских политиков.

На видео, опубликованном в Twitter Блинкена, привели цитату о том, что НАТО призывает Россию к деэскалации. Однако на требования, противоречащие принципам Альянса, там не согласятся.

"США, наши союзники и партнеры едины с Украиной. Вместе мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию этой ситуации дипломатическим путем. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены", – говорится в сообщении.

Вместе с США Украину поддержали Дания, Германия, Бельгия, Франция, Испания, Болгария, Эстония, Великобритания, Канада.

В конце видео появились фотографии иностранных политиков с украинскими и надпись: "Мы едины с Украиной".

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Как сообщал Главред, ранее Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил о том, что превентивные санкции против России вводится не будут. Он считает, что новые санкции против режима Владимира Путина могут привести к потере сдерживающего эффекта.

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