"Мы едины с Украиной": госсекретарь США опубликовал видео в поддержку Киева

США и еще ряд стран призвали Россию к деэскалации и урегулированию ситуации дипломатическим путем и заявили о своей непоколебимой поддержке Украины.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен опубликовал видео в поддержку Украины. Вместе с главным американским дипломатом непоколебимую поддержку нашей стране выразил ряд европейских политиков.
На видео, опубликованном в Twitter Блинкена, привели цитату о том, что НАТО призывает Россию к деэскалации. Однако на требования, противоречащие принципам Альянса, там не согласятся.
"США, наши союзники и партнеры едины с Украиной. Вместе мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию этой ситуации дипломатическим путем. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены", – говорится в сообщении.
Вместе с США Украину поддержали Дания, Германия, Бельгия, Франция, Испания, Болгария, Эстония, Великобритания, Канада.
В конце видео появились фотографии иностранных политиков с украинскими и надпись: "Мы едины с Украиной".
Как сообщал Главред, ранее Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил о том, что превентивные санкции против России вводится не будут. Он считает, что новые санкции против режима Владимира Путина могут привести к потере сдерживающего эффекта.
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