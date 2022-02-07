"Мы ему потом генерала присвоим": Лукашенко канючит у Путина звание полковника армии РФ

Лукашенко просит Путина присвоить ему звание полковника армии РФ / УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника.

В интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву Лукашенко признался, что Путин до сих пор этого не сделал, передает БЕЛТА

"Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин – полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил", - пожаловался Луккашенко.

Ведущий спросил, как может "президент независимой Беларуси" быть полковником российской армии.

"Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша! Пообещал – делай!" – ответил Лукашенко.

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На замечание, что Лукашенко служил не в российской армии, а в советской, тот сказал: "Она была и российская, и белорусская. Присвой мне звание полковника Советской армии".

Читайте также"Ждем Недобацьку с его братом Путиным": Ярош распек на все корки Лукашенко за его слова об Украине"Вы хотите, чтобы полковник Путин вам присвоил звание полковника и было два полковника? Будет два полковника во главе России и Беларуси?", – спросил ведущий.

"Мы ему (Путину – ред.) потом присвоим звание генерала", – ответил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко разразился рядом угроз в адрес Украины. Он назвал якобы безвольным президента Владимира Зеленского, сделал прогноз о, дескать, подключении Киева к Союзному государству и не исключает ядерного удара по Украине.

Если Украина, дескать, пойдет на силовой сценарий по освобождению Донбасса, то Минск вместе с Москвой "в ответ" применят военную силу.