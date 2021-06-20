На США обрушился мощный шторм: много жертв, ребенка раздавило дерево

На США обрушился мощный шторм / twitter.com/ilkeHaberAjansi

На американский штат Алабама обрушился тропический шторм. В результате непогоды погибли по меньшей мере 12 человек, сообщает в воскресенье, 20 июня, издание USA Today.

Шторм "Клодетт" уже несколько дней наносит удары и затопил части юго-востока США, двигаясь к Атлантическому побережью.

Десять человек, включая девять детей, погибли в Алабаме в результате столкновения двух автомобилей. Кроме того, 24-летний отец и его 3-летний сын погибли в своем доме, когда на него упало дерево.

Продолжающиеся дождя привели к масштабным наводнениям, эвакуации людей и затруднению движения автотранспорта.

Ранее Главред сообщал о том, что ураган Дориан прошел через Багамские острова и движется в сторону американского штата Флорида, побережья которого достигнет в ближайшее время.

Читайте такжеУкраину затопит и налетит опасный мощный шторм

На Багамах во время шторма утонул 8-летний мальчишка, его сестра считается пропавшей без вести. Материальный ущерб также зашкаливает. Поэтому жителей Флориды, прибрежных районов Джорджии и Южной Каролины решено эвакуировать. Скорость ветра оценивают в 256 км/ч. На материковую часть США уже обрушились сильные дожди.