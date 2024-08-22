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Над немецкой АЭС летают "Орланы": вероятно, запустили российские шпионы - СМИ

Степан Гафтко
22 августа 2024, 23:23
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Над одним из индустриальных районов Германии были замечены дроны, власти ФРГ заявляют, что это могут быть российские "Орланы".
Над немецкой АЭС летают 'Орланы': вероятно, запустили российские шпионы - СМИ
Дроны над Германией могут быть российскими / коллаж: Главред, фото: Bild, Википедия

Над одним из индустриальных и промышленных регионов Германии были замечены беспилотники, вероятно, их запускают российские шпионы с судов в Северном море. Об этом пишет издание Bild.

"БпЛА зафиксировали над индустриальным парком ChemCoast, где размещены нефтяные, химические предприятия и выведенная из эксплуатации АЭС. Правоохранители предполагают, что это могут быть "Орланы-10" с дальностью полета 500-600 км и скоростью 100 км/ч", - говорится в сообщении издания.

Впервые над этой территорией беспилотники были помещены еще 8 августа, с тех пор регулярно каждую ночь над парком пролетает несколько дронов, которые, вероятно, являются российскими.

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Прокуратура Германии расследует это нарушение, как факт агентурной деятельности. Пока официально не было признано, что это именно российские разведывательные беспилотники.

Что такое "Орлан-10"

"Орлан-10" - российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности производства ООО "Специальный технологический центр", Санкт-Петербург, Россия. Использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки.

В мае 2022 года была представлена ударная модификация.

Отношения России с европейскими странами - последние новости

Напомним, ранее Венгрия объявила об упрощенном визовом режиме для белорусов и россиян, премьер-министр Виктор Орбан до сих пор не объяснил свой такой поступок.

Также стало известно, что президент Чехии Петр Павел сказал, что Украина может стать членом НАТО несмотря на войну и временно оккупированные территории.

Ранее сообщалось, что премьер Индии привез в Киев для Зеленского послание от диктатора Путина.

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