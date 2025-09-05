Укр
Читать на украинском
"Нам все равно": Венгрия внезапно пошла против Путина из-за Украины

Сергей Кущ
5 сентября 2025, 21:58
В МИД Венгрии заявил, что позиция венгерского правительства "не определяется из-за рубежа".
Венгрия внезапно пошла против Путина из-за Украины
Венгрия внезапно пошла против Путина из-за Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Венгрия против вступления Украины в Европейский союз
  • Путин недавно заявил, что не против Украины в ЕС

Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС несмотря на то, что Кремль публично не возражает против украинской евроинтеграции.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

видео дня

Он в частности заявил, что позиция венгерского правительства "не определяется из-за рубежа" и официальному Будапешту "не интересно, что думают в Москве" о вступлении Украины в Европейский союз.

"Нам все равно, что думает москва о членстве Украины в ЕС. Нас волнует только мнение венгерского народа, и он ясно выразился: он не хочет видеть Украину в ЕС, поскольку это разрушит наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность. Поэтому, как бы Зеленский ни рассчитывал на влияние россии, Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС", — заявил глава венгерского МИД.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Украинские беженцы в Европе инфографика / Инфографика Главред

Отношения Украины и Венгрии - что известно

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна запретила въезд Роберту Бровди, командующему Сил беспилотных систем ВСУ, известному по позывному "Мадьяр". Запрет связан с атакой на нефтепровод "Дружба". Примечательно, что сам Роберт Бровди является этническим венгром.

В свою очередь заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что Венгрия готова пересмотреть блокаду членства Украины в ЕС. Он подчеркнул, что Будапешт ждет конкретных действий, а не новых обещаний.

Согласно сообщению венгерского издания Portfolio, правительство Венгрии подало иск в Генеральный суд ЕС. Целью иска является обжалование решения Совета Европейского Союза, которое позволяет использовать доходы от замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз Венгрия
Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

