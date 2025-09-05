"Нам все равно": Венгрия внезапно пошла против Путина из-за Украины

В МИД Венгрии заявил, что позиция венгерского правительства "не определяется из-за рубежа".

Венгрия внезапно пошла против Путина из-за Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Венгрия против вступления Украины в Европейский союз

Путин недавно заявил, что не против Украины в ЕС

Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС несмотря на то, что Кремль публично не возражает против украинской евроинтеграции.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он в частности заявил, что позиция венгерского правительства "не определяется из-за рубежа" и официальному Будапешту "не интересно, что думают в Москве" о вступлении Украины в Европейский союз.

"Нам все равно, что думает москва о членстве Украины в ЕС. Нас волнует только мнение венгерского народа, и он ясно выразился: он не хочет видеть Украину в ЕС, поскольку это разрушит наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность. Поэтому, как бы Зеленский ни рассчитывал на влияние россии, Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС", — заявил глава венгерского МИД.

Украинские беженцы в Европе инфографика / Инфографика Главред

Отношения Украины и Венгрии - что известно

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна запретила въезд Роберту Бровди, командующему Сил беспилотных систем ВСУ, известному по позывному "Мадьяр". Запрет связан с атакой на нефтепровод "Дружба". Примечательно, что сам Роберт Бровди является этническим венгром.

В свою очередь заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что Венгрия готова пересмотреть блокаду членства Украины в ЕС. Он подчеркнул, что Будапешт ждет конкретных действий, а не новых обещаний.

Согласно сообщению венгерского издания Portfolio, правительство Венгрии подало иск в Генеральный суд ЕС. Целью иска является обжалование решения Совета Европейского Союза, которое позволяет использовать доходы от замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.

