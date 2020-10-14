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Навального, возможно, травили Новичком дважды - The New York Times

14 октября 2020, 20:28

Немецкие эксперты склоняются к тому, что агент "Новичок" представлял собой порошок, растворенный в жидкости. Он мог быть и в чае, и в бутылке с водой.

Навальный
Навального травили дважды / Reuters

Эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".

Об этом 14 октября сообщило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника спецслужб Германии, пожелавшего остаться неизвестным.

Немецкие эксперты, изучившие картину отравления, сейчас склоняются к тому, что агент "Новичок" представлял собой порошок, растворенный в жидкости. Скорее всего, в чае, который Навальный пил в аэропорту Томска перед своим рейсом, сказал источник.

Фотографии политика, пьющего чай из красного бумажного стаканчика в кафе, распространились в интернете вскоре после его госпитализации.

В то же время ученые обнаружили концентрацию нервно-паралитического агента в крови и моче Навального, а также на пластиковой бутылке с водой из его гостиничного номера. Это свидетельствует о том, что оппозиционер контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, его травили дважды, пишет издание.

Отравление Навального – ключевые моменты:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

  • 14 октября издание The New York Times сообщило, что 6 высокопоставленных российских чиновников, которые предположительно причастны к отравлению Новичком лидера оппозиции Алексея Навального, будут наказаны Евросоюзом и попадут под санкции.
  • 14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.
  • 12 октября главы МИД Европейского Союза одобрили предложение Франции и Германии по санкциям в отношении российских чиновников и организаций, обвиненных в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.

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