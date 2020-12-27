Навальный мог остаться "овощем": в РФ объяснили провал отравления Новичком

Алексей Навальный

Лечение российского оппозиционера Алексея Навального в Германии, где есть соответствующий опыт, стало решающим, заявил известный российский адвокат Марк Фейгин.

Как подчеркнул он в интервью Оbozrevatel, если бы Навальный после своего отравления не попал на лечение в немецкую клинику, то он остался бы "овощем".

"То, что летчики посадили самолет в ближайшем аэропорту, а врачи скорой помощи вкололи ему противоядие — это хорошо. Но все-таки решающей была клиника в Германии. Своим выздоровлением Навальный как раз обязан немецким врачам, у которых есть опыт лечения пациентов, отравленных Новичком", — подчеркнул Фейгин.

В то же время он пояснил, что после того, как самолет с отравленным Навальным сел в аэропорту, дальнейшая ситуация сотрудниками ФСБ уже не контролировалась.

"Они не могли подъехать на машине скорой помощи и добить Навального. Это было невозможно. Так же как и не могли приказать самолету лететь в Москву. Летчики выполняли инструкцию. Упал человек, лежит без сознания, начали садиться в ближайшем аэропорту", — добавил Фейгин.

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Саморазоблачение ФСБ: