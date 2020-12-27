Навальный мог остаться "овощем": в РФ объяснили провал отравления Новичком

Решающим стало лечение Алексея Навального в Германии, подчеркнул Марк Фейгин.
Лечение российского оппозиционера Алексея Навального в Германии, где есть соответствующий опыт, стало решающим, заявил известный российский адвокат Марк Фейгин.
Как подчеркнул он в интервью Оbozrevatel, если бы Навальный после своего отравления не попал на лечение в немецкую клинику, то он остался бы "овощем".
"То, что летчики посадили самолет в ближайшем аэропорту, а врачи скорой помощи вкололи ему противоядие — это хорошо. Но все-таки решающей была клиника в Германии. Своим выздоровлением Навальный как раз обязан немецким врачам, у которых есть опыт лечения пациентов, отравленных Новичком", — подчеркнул Фейгин.
В то же время он пояснил, что после того, как самолет с отравленным Навальным сел в аэропорту, дальнейшая ситуация сотрудниками ФСБ уже не контролировалась.
"Они не могли подъехать на машине скорой помощи и добить Навального. Это было невозможно. Так же как и не могли приказать самолету лететь в Москву. Летчики выполняли инструкцию. Упал человек, лежит без сознания, начали садиться в ближайшем аэропорту", — добавил Фейгин.
Читайте такжеЭкс-глава СБУ объяснил, как вычислили "слабое звено" в команде отравителей Навального
Саморазоблачение ФСБ:
- Напомним, ранее Навальный поговорил с одним из участников его травления сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевыв.
- В разговоре собеседник оппозиционера говорит о том, что участники операции "обрабатывали" внутреннюю поверхность нижнего белья Навального, "чтобы не было следов там, ничего такого".
- В ответ на вопрос, почему тот все-таки выжил, собеседник Навального говорит: "Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть".
- Кудрявцев связал это с действиями врачей скорой и посадкой самолета.