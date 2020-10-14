Навальный откровенно рассказал, кто оплатил его лечение в Шарите и сколько оно стоило

Навальный заявил, что ему помогает Чичваркин / instagram.com/navalny

Отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой линике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.

Об этом Навальный рассказал на своей странице в Instagram в среду, 14 октября.

"Финансы и источники доходов политика должны быть понятны и открыты. Я всегда выступаю за это и сам уже несколько лет публикую информацию о своих доходах и имуществе, хотя обязанности у меня такой нет, я не чиновник. Расходы выглядят так: 1. самолёт, на котором меня привезли в Германию. 2. Лечение в больнице. 3. Расходы на лечение, реабилитацию и проживание вне больницы", - объяснил Навальный.

По его словам, самолёт стоил 79 тысяч евро и оплатил его предприниматель Борис Зимин.⠀"Финальный счёт за лечение от больницы 49 900 евро. Оплачен вскладчину: предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко, айтишником Романом Ивановым", - уточнил Навальный.

Также Навальный отметил, что ткущие расходы оплачивает Чичваркин.

"Во сколько обойдётся дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идёт хорошо. Но в любом случае, расходы также взял на себя Евгений Чичваркин", - добавил он.

Также Навальный рассказал, что вчера узнал, что его банковские счета и счета членов его семьи заблокировали.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.

3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия введет санкции против России в случае, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен Новичком.

1 октября оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью после того, как его выписали из берлинской клиники Шарите, и заявил, что за его отравлением стоит глава Кремля Владимир Путин. "Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления", ‒ сказал Навальный.

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.