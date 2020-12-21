Названы жуткие последствия пандемии COVID-19

Названы жуткие последствия пандемии коронавируса / Фото Reuters

Названы основные тенденции, который показывают истинное влияние и показывают опасные последствия коронавируса на человечество - в первую очередь, вирус приведет к замедлению глобализации и урбанизации, росту темпов цифровизации экономики и усилению государственной власти.

Об этом сообщили аналитики исследовательского института Credit Suisse, говорится на сайте института.

По мнению экспертов, из-за пандемии замедлится глобализация. Бизнес будет основной упор делать на региональную диверсификацию, перенос производства в соседние страны и на стабильность, а не рентабельность.

Другим последствием пандемии коронавируса, по мнению аналитиков Credit Suisse, станет децентрализация экономики в развитых странах, рост популярности дистанционной работы. Карантин уже показал, что сотрудники компаний могут добросовестно выполнять свои обязанности вне города и вне офиса. В результате это может сделать небольшие населенные пункты более привлекательными для проживания.

Читайте также​Из COVID-фонда забрали более 100 миллионов: куда отдали деньги

Также пандемия может дать толчок образовательным технологиям. Онлайн-обучение может стать ключевым на протяжении всей жизни.По мнению аналитиков, пандемия нанесла самый ощутимый удар по наименее благополучным группам населения. Поэтому основной целью правительств станет преодоление неравенства. Это, предупреждают специалисты, может привести к новым перераспределяющим налогам и вызвать в ответ утечку капиталов и трудовых ресурсов.

Также из-за пандемии коронавируса произошло усиление государственной власти, получившей в период карантина еще более широкие полномочия, которые сохранятся и по мере преодоления кризиса.

Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред: