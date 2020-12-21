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Названы жуткие последствия пандемии COVID-19

21 декабря 2020, 21:05
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Онлайн-обучение может стать ключевым на протяжении всей жизни.

коронавирус
Названы жуткие последствия пандемии коронавируса / Фото Reuters

Названы основные тенденции, который показывают истинное влияние и показывают опасные последствия коронавируса на человечество - в первую очередь, вирус приведет к замедлению глобализации и урбанизации, росту темпов цифровизации экономики и усилению государственной власти.

Об этом сообщили аналитики исследовательского института Credit Suisse, говорится на сайте института.

По мнению экспертов, из-за пандемии замедлится глобализация. Бизнес будет основной упор делать на региональную диверсификацию, перенос производства в соседние страны и на стабильность, а не рентабельность.

Другим последствием пандемии коронавируса, по мнению аналитиков Credit Suisse, станет децентрализация экономики в развитых странах, рост популярности дистанционной работы. Карантин уже показал, что сотрудники компаний могут добросовестно выполнять свои обязанности вне города и вне офиса. В результате это может сделать небольшие населенные пункты более привлекательными для проживания.

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Также пандемия может дать толчок образовательным технологиям. Онлайн-обучение может стать ключевым на протяжении всей жизни.По мнению аналитиков, пандемия нанесла самый ощутимый удар по наименее благополучным группам населения. Поэтому основной целью правительств станет преодоление неравенства. Это, предупреждают специалисты, может привести к новым перераспределяющим налогам и вызвать в ответ утечку капиталов и трудовых ресурсов.

Также из-за пандемии коронавируса произошло усиление государственной власти, получившей в период карантина еще более широкие полномочия, которые сохранятся и по мере преодоления кризиса.

Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

  • 14 декабря британские ученые заявили о новом, мутировавшем варианте коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
  • 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
  • Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
  • Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.
  • Врач-инфекционист Виктор Петров заявил о том, что в Украине уже зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса.

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